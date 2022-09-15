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【寵物保險】OneDegree：寵物醫療每次收費平均約2千元、按年升18%　單次醫療費用可達13萬

Hot Talk 16:14 2022/09/15

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OneDegree Group 共同創辦人郭彥麟表示，寵物醫療通脹持續高企。

虛擬保險公司OneDegree發現，寵物醫療開支年年攀升。截至2022年6月底，每次醫療收費平均2,031元，較去年同期的1,728元升18%；單次醫療費用可達132,956元。

OneDegree指，個別寵物醫療開支錄驚人升幅。普通科每次平均診症費用由2021年6月的約312元大增至2022年6月每次達484元，升幅達55%；其次為處方藥物，平均費用由2021年6月的每次約555元，按年增近5成至829元。手術費用亦持續上漲，達5,325元，較2022年6月升26%。

OneDegree Group 共同創辦人郭彥麟表示，寵物醫療通脹持續高企，毛孩醫療開支一般每次需1,000元至10,000 元，個別個案更高逾10萬元。寵物的醫療技術不斷推陳出新，可預期相關醫療費用亦愈趨昂貴。同時，寵物保險市場增長迅速，一份全面的寵物保險不但能為毛孩提供醫療及意外保障，也幫助主人避免因寵物不幸患病而令經濟頓時失去預算。

OneDegree指，「毛價保」寵物保險自推出後有數以萬計客戶成功獲得保障，過去1年用戶增長迅速。截至2022年6月底，銷售額較去年同期升近兩倍。當中，最高級別的「尊寵計劃」獲近半數客戶支持。

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記者：余倩敏

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