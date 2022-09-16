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【緣份到了@iM網欄】聽說過有人向石頭道歉嗎？

名人薈萃 22:17 2022/09/16

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有一個小沙彌在化緣的時候與一位農婦吵了起來！最後發展到動手打人。他扯破了農婦的衣服，農婦抓破了他的臉。後被其他趕來的和尚勸開並把小沙彌送回了寺院。

 

 

老法師了解情況後，對小沙彌一句教訓的的話也沒有，就張羅著在貢品裡找出些布料並親自帶著沙彌去給那農婦賠禮道歉。

 

當然 面對專程來賠不是的師徒二人，農婦也變得通情達理了她還在老法師面前說都怨她自己，她不該嘲笑和辱駡前來化緣的小沙彌的。

 

回來的時候，天已經黑了。在半路的山坡上，老法師被一個石頭絆倒了，腿上也摔出血了，小沙彌扶起法師後，狠狠地朝石頭踢了好幾腳，還想抱起來摔它。

 

老法師先是唸阿彌陀佛，然後對小沙彌說:石頭本來就在原地，它又沒動，是我不小心踢到它的啊，這次絆倒是我自找的，理應我向石頭道歉。」

 

小和尚愣怔了一陣，終於等到你明白了師父的開導自責而歉疚的說:「對不起師父，是我錯了，今後一定注意個人修養，學會尊重他人！感化他人，不再犯重覆的錯。

 

是啊！石頭本無意，何必自生怨？由石頭到人 由人到人，我們都需要寬容和諒解，如此一來，煩惱不再，快樂永恆。

 

在日常生活中，我們看到有些長輩帶著孫兒，當小朋友跌倒或撞到，就會教小朋友打地板、打門等行為，這種教法不是把小朋友教成是非不分、推卸責任?

 

試問：一般成年人會不會撞到門會打門？撞到牆會打牆？撞到枱或凳就打嗎? 相信絶大部份人都不會這樣做，但為什麼大人卻為了安撫小朋友就教要教他們打門、打牆呢？

 

那麼他們如果撞到人，是不是要打人呢？撞到爸爸就打爸爸？撞到媽媽就打媽媽嗎？

 

小朋友是一張白紙，他們的思想、語言和行為很直接是受到父母或長輩的影響，尤其是大人講粗口、講大話、遲到等壞習慣，小朋友很容易就「有樣學樣」。

 

相反，如果父母孝順長輩、慷慨佈施、待人以禮、會做義工等，小朋友容易變得懂事、體諒別人。

 

  

總而言之，習以成性，積習難改！ 一開始就教正確的行為，從小養成習慣，遠比之後要不斷修正錯誤的行為來得容易！！教育下一代要由父母、親人開始。

 

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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