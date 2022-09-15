【新股IPO】騰訊音樂1698下周三以介紹形式上市

騰訊音樂（新上市編號:01698）公布，擬以介紹方式，A類普通股預期於下周三（21日）在港第二上市，每手100股，公司概無就上市發行或出售任何A類普通股，每股美國存託股份代表兩股A類普通股。聯席保薦人為摩根大通及高盛。據悉，騰訊音樂一手100股A類普通股，若按照騰訊音樂美股周三晚收市報4.78美元，1股普通股等如2分存託股份，意味一手入場費約7500元。

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招股書數據顯示，騰訊音樂收入由2019年的254億元（人民幣，下同)增至2020年的292億元，並進一步增至2021年的312億元。2019年、2020年、2021年分別實現淨利潤40億元、42億元及32億元。此外，據其8月16日發佈的最新財報數據，騰訊音樂2022年第二季度的非國際財務報告準則下(Non-IFRS)公司淨利潤為10.7億元，環比上升13.4%，持續保持健康態勢；截至2022年6月30日，該公司持有現金及現金等價物、定期存款、短期投資為258億元，整體資金較為充裕。





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記者：張以正