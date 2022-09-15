【MPF】17間MPF供應商 上月僅1間市佔率提升

▲ 8月份僅得1間MPF受託人的市佔率逆市升。

據強積金（MPF）專家積金評級的最新統計，截至8月31日底止，有兩間MPF服務提供者的市場佔有率出現變化，當中一加一減，宏利 （00945） 的市佔率按月微跌0.1個百分點，新報26.9%，但市場一哥以管理2802.91億元的資產值，仍高踞龍頭位置。滙豐（HSBC）維持17.8%而力守亞軍。

永明金融的市場份額按月略升0.1個百分點，也是市面17間供應商中，唯一逆市獨贏有進帳，以11.1%穩守第3位。至於其餘的MPF參與者，市佔率皆維持不變，友邦（AIA）佔8.9%，以及中銀保誠佔7.2%而力保五甲列。

宏利市佔率26.9% 續為市場一哥

另外，恒生 （00011） 以5.8%市佔率排第6，而市傳擬售MPF業務的信安，以5.7%市佔率及管理594.54億元而排第7。BCT銀聯佔5.6%，富達佔4.4%，東亞 （00023） 以2.6%打入10強。

而排名10大以外者依次為：景順佔1.9%，交銀香港及早前把MPF行政工序售給渣打香港 （02888） 的新地僱主營辦計劃，齊佔0.6%。雲鋒金融 （00376） 旗下的萬通，以及中國人壽齊佔0.4%，尚乘佔0.07%，以及海通佔0.05%。

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指8月底MPF的總資產值為1.04319萬億元，而積金局網站顯示基金平均開支比率（FER）現為1.37%，業界由此推斷，營辦商合共賺142.9億元年費。

可是，積金評級指今年首8個月MPF累跌近15%，拖累成員合共損失1768億元，人均供款帳戶慘輸逾3.8萬元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪