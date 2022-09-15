券商淡化美國生物科技行政令影響 藥明反彈6.6%

藥明生物（02269）止跌，周四（15日）反彈6.6%，收市報54.15元。就日前股價下挫，公司管理層表示市場對美方啟動國家生物科技和生物製造倡議反應過度，並認為該倡議應被視為一項中立政策。

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大和表示與藥明生物管理層舉行非交易路演，對於失去美國客戶的擔憂，該行引述公司管理層指有信心留住美國客戶，因其受託研究機構與生物製劑的委託開發製造市場均以服務質量為導向。該行認為在最壞的情況下，如果美國以外的生產受到限制，藥明生物將減少美國客戶及相關收入，但認為發生此情境可能性不大。

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海通國際亦表示短中期該倡議對藥明生物的影響有限，因當中並未有任何具體落實細節，亦未曾提及對中國生產的限制，只是計劃減少對中國的依賴，而藥明生物國際化布局充分，在歐洲、美國、新加坡均有產能。

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撰文：鄭昊彤