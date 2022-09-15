世衛料新冠疫情快將結束 旅遊相關股個別發展

世界衛生組織總幹事譚德塞表示，由於毎周因新冠疫情而去世的人數創近兩年半新低, 形容待續多年的新冠疫情有望結束。全球旅遊市道憧憬復甦下，一眾旅遊相關股今日個別發展。航空股方面，國泰航空(00293)收報8.51元跌0.9%、東航(00670)收報2.66元跌1.1%、國航(00753)收報6.1元上升0.3%、南航(01055)收報4.16元下跌0.7%。飛機租賃股方面，中國飛機租賃(01848)收報5元無起跌，中銀航空租賃(02588)收報60.35元上升0.3%。

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至於和旅遊市道相關的消費及酒店股，行李箱品牌新秀麗(01910)曾創52周新高20.9元，全日收報19.98元上升0.9%。半新股中國中免(01880)跌0.1%收報180.9元，大酒店(00045)收報6.93元上升0.5%，香格里拉(00069)收報6.24元無起跌，華住(01179)上升1%收報28.25元。

另外滙豐發表報告指，國泰航空8月或會有更高的額外運載量指引，料這或成為集團的利好因素。該行料集團今年下半年盈利達39億元，遠高於市場預期的8.3億元，維持其「買入」評級及目標價11元。

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