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【網絡安全】財務與資安團隊溝通不足　71%企業因網絡事故損失逾3900萬元

科技 16:15 2022/09/15

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多達87%財務總監對其公司應對網絡安全事故的能力充滿信心，但對公司面臨的潛在網絡風險卻是缺乏認知。（資料圖片）

網絡安全事故會對企業造成巨大資產損失，如果財務與資安團隊能夠定期溝通，將有助提高財務總監（CFO）對網絡風險的認識及可視性。風險諮詢公司Kroll發表《網絡風險與CFO報告》，指出大部分企業的財務與資安團隊都有溝通不足問題，71%企業更在過去18個月因網絡事故損失逾500萬美元（約3,900萬港元）。

【黑客入侵】報告：逾77%零售企業曾遭勒索軟件攻擊　按年大增75%

Kroll對全球180名高級財務主管進行調查，以了解他們對企業網絡安全的認識。報告發現，多達87%財務總監對其公司應對網絡安全事故的能力充滿信心，但對公司面臨的潛在網絡風險卻是缺乏認知，只有6成受訪者會與他們的網絡安全團隊進行定期溝通。

82%企業因網絡安全事故  估值下跌5%

此外，71%企業在過去18個月曾因網絡事故蒙受超過500萬美元的經濟損失，期間61%企業亦遭受至少三次重大網絡安全事故。82%受訪者更指出，其公司的估值曾在經歷最嚴重的網絡安全事故後，下跌了5%或以上。

【加密貨幣】FBI成功從北韓黑客手中　追回2.3億元被盜加密貨幣

如聚焦亞太區的話，有84%企業在過去18個月中曾發生三次以上的網絡安全事故，較全球數字（61%）高。然而，只有8%的亞太區受訪者表示會每月聽取資安團隊的溝通匯報，遠低於全球整體數字（24%）。

亞太區企業  更易發生網絡安全事故

Kroll網絡風險執行董事James McLeary表示，網絡安全事故在亞太區更為普遍，但耐人尋味的是，亞太區的財務總監卻鮮少接獲公司資安團隊匯報相關風險或議題，這或許說明亞太地區的企業架構較為不同，網絡安全和財務部門一般互為獨立。

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James McLeary建議，財務總監應從企業的多個層面參與網絡安全規劃，例如通過桌面演練（tabletop exercise），讓財務總監參與網絡安全事故模擬演習，規劃如何應對網絡攻擊。這有助他們認識有關的網絡投資戰略，更好預估財務風險和潛在支出。

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責任編輯：陳卓賢

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