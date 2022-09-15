▲ 【新股改革】許正宇：不少科企需大量資金科研惟未符合港上市規則 港交所將盡快諮詢市場意見

港交所 （00388） 正研究在上市規則中新增一個章節，以滿足產品商業化尚處於早期階段的大型科技公司的上市融資需求。財經事務及庫務局局長許正宇表示，不少科技公司或大型先進企業需要大量資金進行科研，但未符合本港上市規則，交易所正接觸不同持份者，將會一如既往盡快公開諮詢市場意見。

許正宇指，證監會和港交所正檢視主板上市規則，包括研究如何平衡風險等，以滿足相關企業融資活動。

對於中概股回流，許正宇稱，考慮到中概股自海外市場回流香港上市的需求於未來持續增加，年初港交所已微調上市規則，包括容許沒有同股不同權架構、業務集中在大中華區的公司到香港第二上市，並優化雙重主要上市渠道等，相信有關措施可以吸引有質素的中概股來港集資，同時減少投資者面對風險。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】Interra Acquisition7801明日上市 79名專業投資者參投

相關文章：【新股IPO】騰訊音樂1698申請於下周三在港第二上市

相關文章：【新股IPO】富衛招股書預告今年恢復淨虧損 東南亞市場首季貢獻逾半新業務價值

【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股

編輯：陳韻妍