白金漢宮舊臣半年後完約 打定輸數被查理斯裁員

有指英王查理斯三世搬入白金漢宮，解僱他任王儲時期在其居所工作的多達百名員工。英媒更指白金漢宮現任職員將於半年後完約，考慮到一朝天子一朝臣，已經打定輸數會被查理斯裁員。

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查理斯三世（King Charles III）仍是王儲兼威爾斯親王時，與妻子卡米拉（Camilla）居住在克拉倫斯宮（Clarence House）。

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英媒指克拉倫斯宮多達100名員工，周一（12日）接獲查理斯私人助理通知，他們才知道自己可能不再獲聘用。

《每日郵報》報道，白金漢宮職員現有合約將於半年後完結。雖然按照慣例，新任君主入主白金漢宮後可能接手這批員工，但不少員工看到查理斯大規模裁員的決定，也感到非常震撼。

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該報引述其中一位白金漢宮職員指，他們早就清楚當英女王駕崩後，當中大量同事都會失業。這位職員指王室内每個家庭都有專屬高級顧問和隨從，而君主駕崩後一朝天子一朝臣，他們就會淪為冗員。

英女王國葬下周一（19日）舉行後，王室職員就會面臨為期6個月的寬限期，他們仍有機會轉為其他王室成員工作。

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責任編輯：鄭錦玲