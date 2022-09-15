  • 33°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白金漢宮舊臣半年後完約 打定輸數被查理斯裁員

環球社會熱點 16:02 2022/09/15

分享：

分享：

有指英王查理斯三世搬入白金漢宮，解僱他任王儲時期在其居所工作的多達百名員工。英媒更指白金漢宮現任職員將於半年後完約，考慮到一朝天子一朝臣，已經打定輸數會被查理斯裁員。

哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事 【下一頁】

查理斯三世（King Charles III）仍是王儲兼威爾斯親王時，與妻子卡米拉（Camilla）居住在克拉倫斯宮（Clarence House）。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

英媒指克拉倫斯宮多達100名員工，周一（12日）接獲查理斯私人助理通知，他們才知道自己可能不再獲聘用。

《每日郵報》報道，白金漢宮職員現有合約將於半年後完結。雖然按照慣例，新任君主入主白金漢宮後可能接手這批員工，但不少員工看到查理斯大規模裁員的決定，也感到非常震撼。

英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘 【下一頁】

該報引述其中一位白金漢宮職員指，他們早就清楚當英女王駕崩後，當中大量同事都會失業。這位職員指王室内每個家庭都有專屬高級顧問和隨從，而君主駕崩後一朝天子一朝臣，他們就會淪為冗員。

英女王國葬下周一（19日）舉行後，王室職員就會面臨為期6個月的寬限期，他們仍有機會轉為其他王室成員工作。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事
今日
哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事
【英女王逝世】開放瞻仰靈柩 民眾冒雨通宵排逾50個鐘
今日
【英女王逝世】開放瞻仰靈柩 民眾冒雨通宵排逾50個鐘
【英女王逝世】英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘
2022/09/14
【英女王逝世】英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
2022/09/14
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
【英女王逝世】靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接
2022/09/14
【英女王逝世】靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接

你可能感興趣

哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事
今日 11:57
哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事
【英女王逝世】開放瞻仰靈柩 民眾冒雨通宵排逾50個鐘
今日 12:18
【英女王逝世】開放瞻仰靈柩 民眾冒雨通宵排逾50個鐘
【英女王逝世】英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘
18:29 2022/09/14
【英女王逝世】英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘
名人隕歿 皇室 查理斯 卡米拉 英女皇

上一篇文章

路易斯安那州婦被禁墮畸胎 被迫遠赴紐約做手術

下一篇文章

美國鐵路工會將罷工 公司取消所有長途客運列車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾
英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾
新型冠狀肺炎全球疫情（09月15日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月15日 時間17:00）
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事
哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事
網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應
網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款