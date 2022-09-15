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美國通脹意外升溫　美元強勢再度延續

宏觀解讀 14:58 2022/09/15

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美國8月份通脹數據意外按月走高0.1%，盡管能源價格回落，食品及住宿成本持續走高，導致美國通脹居高不下，更令投資者擔心的是，核心通脹快速走高至年比6.3%，聯儲局已無政策空間減慢加息速度。事實上，美國通脹已從經濟問題演變成政治問題，現時國內鐵路工人醞釀罷工，可能進一步推高運輸成本及通脹水平，中期選舉在即總統拜登必須迅速解決通脹問題，把關通脹的聯儲局一定備受強大壓力。利率市場價格全面反映9月將大手加息75基點外，亦開始反映加息1厘的可能性，美元重新走強至近110關口。另一方面，日圓再度下試24年低位近145水平﹐觸發日本官員出口術干預，表明有需要時將毫不猶豫干預匯市，傳媒亦報導日本央行開始詢問匯價準備干預。筆者認為，日圓突破145關口後外匯干預風險將會驟升，有關外匯干預風險令市場人士削減美元長倉，美元兌日圓可能會在140至145水平區間上落。

美元強勢下，人民幣亦徘徊在近7算水平。近期人行持續穩定人民幣中間價，以抑制人民幣貶值壓力。與此同時，人行亦暫停減息舉動，維持1年期中期信貸便利中標利率不變。事實上，此輪人民幣貶值潮由上月人行意外減息觸發，現時人民幣在7算水平搖搖欲墜，加上10月中召開20大會議，短期內人行可能先行穩定人民幣匯價，暫停減息周期。

【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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