【個人電腦】IDC：料中國PC大客戶市場全年銷量跌近25%　開學季帶動8月PC消費市場一成銷量

▲ IDC：料中國PC大客戶市場全年銷量跌近25% 開學季帶動8月PC消費市場一成銷量

市場調查機構IDC發表報告指，受國際環境複雜多變、國內疫情散發等超預期因素影響，中國經濟出現巨大的增長壓力，政府財政收入受衝擊尤為明顯，預計今年全年PC大客戶市場銷量將按年下跌24.7%。

IDC報告指，中國PC（個人電腦）市場在開學季及818電商節的帶動下，PC消費市場8月銷量按年增長10.2%，至269萬台。不過因商用市場受壓，因此中國PC市場8月整體銷量為497萬台，按年下跌4.1%。

此外，受國內疫情影響，導致商用市場需求疲弱，中小企業市場、大客戶市場的PC銷量分別按年下跌15.2%及18.6%，為115萬台以及112萬台。

不過，各年齡層的學生群體，獲取知識的來源轉變為線上網課形式，超輕薄筆記本、高性能筆記本均受到學生歡迎，而在818電商節加持下，8月份消費筆記本市場來自電商渠道的銷量佔比達64%。

相關文章：【個人電腦】IDC：首季全球PC出貨量跌5.1% 商用PC需求仍然強勁

【iPhone 14】IDC：iPhone 14有望鞏固蘋果在中國高端手機市場優勢 上季iOS高端市場份額達69.5%

【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股

記者：梁安琪