【數碼轉型】怡和餐飲採用Google Cloud建客戶數據平台　加強消費者為中心行銷策略

▲ Google Cloud宣布與怡和餐飲集團建立全新合作夥伴關係，透過Google客戶數據平台（Customer Data Platform）助怡和提升客戶洞察力。（Google提供圖片）

Google Cloud宣布與怡和餐飲集團建立全新合作夥伴關係，透過Google客戶數據平台（Customer Data Platform）助怡和提升客戶洞察力，進一步強化其直接面向消費者（direct-to-consumer）的策略。

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怡和餐飲集團近年積極推動數碼化轉型，並成為香港餐飲業界首間在Google Cloud上建立客戶數據平台的公司。旨在打破不同銷售渠道的數據孤島，集中整合數據以更準確了解客戶的喜好，讓團隊透過個人化的方式與客戶積極互動，進一步提升品牌在網上的曝光率及產品的瀏覽量。

集該團配合新構建的客戶數據平台，為網站進行全面升級後，廣告投放回報率大幅增加，額外訂單和平均訂單價值亦有所提升。以其中一個SEM（搜尋引擎營銷）項目為例，3星期內該團隊的相關廣告支出回報率增加超過 200%。

怡和餐飲集團首席數碼總監陳超琼表示：「隨着數碼環境急速變化，我們應更重視自身渠道來加強與客戶的直接互動，同時利用數據驅動解決方案來提供更好的客戶體驗，從而提高客戶忠誠度。」

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責任編輯：李智美