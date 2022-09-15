  • 34°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼轉型】怡和採用Google Cloud建客戶數據平台　加強消費者為中心行銷策略

商業 14:48 2022/09/15

分享：

分享：

Google Cloud宣布與怡和餐飲集團建立全新合作夥伴關係，透過Google客戶數據平台（Customer Data Platform）助怡和提升客戶洞察力。（Google提供圖片）

Google Cloud宣布與怡和餐飲集團建立全新合作夥伴關係，透過Google客戶數據平台（Customer Data Platform）助怡和提升客戶洞察力，進一步強化其直接面向消費者（direct-to-consumer）的策略。

【餐飲業寒冬】約8千間食肆上月被追租及接律師信　黃家和憂慮爆發結業潮

怡和餐飲集團近年積極推動數碼化轉型，並成為香港餐飲業界首間在Google Cloud上建立客戶數據平台的公司。旨在打破不同銷售渠道的數據孤島，集中整合數據以更準確了解客戶的喜好，讓團隊透過個人化的方式與客戶積極互動，進一步提升品牌在網上的曝光率及產品的瀏覽量。

集該團配合新構建的客戶數據平台，為網站進行全面升級後，廣告投放回報率大幅增加，額外訂單和平均訂單價值亦有所提升。以其中一個SEM（搜尋引擎營銷）項目為例，3星期內該團隊的相關廣告支出回報率增加超過 200%。

怡和餐飲集團首席數碼總監陳超琼表示：「隨着數碼環境急速變化，我們應更重視自身渠道來加強與客戶的直接互動，同時利用數據驅動解決方案來提供更好的客戶體驗，從而提高客戶忠誠度。」

【日本經濟】日本咖哩飯價格創20年新高　日圓貶值、香料價格暴漲成主因

【串流平台加價】華納兄弟探索：HBO Max、Discovery+收費太平　為加價鋪路？

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【數碼轉型】逾7成港企制定數碼轉型戰略　人才短缺成最大挑戰
2022/08/11
【數碼轉型】逾7成港企制定數碼轉型戰略　人才短缺成最大挑戰
【亞洲科技展2022】華為雲設5大區域　展示雲端遊戲及虛擬數碼引擎
2022/08/25
【亞洲科技展2022】華為雲設5大區域　展示雲端遊戲及虛擬數碼引擎
【年輕創業家】雀巢推出青年創業平台　提供食品科學、產品開發培訓　港人亦可參與！
2022/08/26
【年輕創業家】雀巢推出青年創業平台　提供食品科學、產品開發培訓　港人亦可參與！
【ESG】氣候變化明顯　企業願加大投資可持續發展
2022/09/05
【ESG】氣候變化明顯　企業願加大投資可持續發展

你可能感興趣

【數碼轉型】逾7成港企制定數碼轉型戰略　人才短缺成最大挑戰
17:54 2022/08/11
【數碼轉型】逾7成港企制定數碼轉型戰略　人才短缺成最大挑戰
【亞洲科技展2022】華為雲設5大區域　展示雲端遊戲及虛擬數碼引擎
20:28 2022/08/25
【亞洲科技展2022】華為雲設5大區域　展示雲端遊戲及虛擬數碼引擎
【年輕創業家】雀巢推出青年創業平台　提供食品科學、產品開發培訓　港人亦可參與！
11:30 2022/08/26
【年輕創業家】雀巢推出青年創業平台　提供食品科學、產品開發培訓　港人亦可參與！
人工智能 市場拓展 科技產品 雲端 數碼轉型 廣告 Google 銷售 廣告 餐飲

下一篇文章

【日本經濟】日本咖哩飯價格創20年新高　日圓貶值、香料價格暴漲成主因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【數碼轉型】太古酒店集團採用Adyen整合支付系統　加密住客資料變安全代碼
【數碼轉型】太古酒店集團採用Adyen整合支付系統　加密住客資料變安全代碼
【餐飲業寒冬】約8千間食肆上月被追租及接律師信　黃家和憂慮爆發結業潮
【餐飲業寒冬】約8千間食肆上月被追租及接律師信　黃家和憂慮爆發結業潮
【職場調查】經濟復甦增港企招聘意欲　逾五成受訪港企擬添人手
【職場調查】經濟復甦增港企招聘意欲　逾五成受訪港企擬添人手
【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%
【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%
【翻新商場】華懋集團斥5億翻新沙田好運中心　引入大型超市、超過30間食肆（多圖）
【翻新商場】華懋集團斥5億翻新沙田好運中心　引入大型超市、超過30間食肆（多圖）
【Crostini結業】西餅店Crostini突全線結業　網民：未用餅卡點算？
【Crostini結業】西餅店Crostini突全線結業　網民：未用餅卡點算？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款