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【機迷福音】《模擬市民4》主遊戲10月免費開放　已付費用戶將獲特色虛擬家具

科技 15:15 2022/09/15

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所有已購買《模擬市民4》主遊戲的玩家，將收到《沙漠奢華套件包》作為特典禮物。（EA）

PC版《模擬市民4》（The Sims 4）至今推出已8年，為讓更多玩家享受遊戲樂趣，遊戲發行商EA宣布《模擬市民4》主遊戲將於10月19日起免費開放，至於已購買原版遊戲的用戶，就會獲贈即將推出的「沙漠豪華套件包」，在遊戲中打造特色虛擬家具。

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EA表示，自10月19日起，所有新玩家可在PC上透過EA app或Origin，或在Mac上透過Origin，又或透過Steam、PlayStation 5、PlayStation4、Xbox Series X|S 與Xbox One等系統免費下載《模擬市民4》主遊戲。

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至於所有已購買《模擬市民4》主遊戲的玩家，將收到《沙漠奢華套件包》作為特典禮物。在「沙漠奢華套件包」上，玩家可使用以西南部沙漠的自然景觀為靈感的石頭和木材等材料，打造奢華的特色家具。若想兌換《沙漠奢華套件包》，只需登入遊戲，就可以在主選單中領取。

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責任編輯：陳卓賢

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