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美國鐵路工會將罷工 公司取消所有長途客運列車

環球社會熱點 15:30 2022/09/15

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美國鐵路工人計劃周五（16日）起罷工，美國鐵路公司（Amtrak）宣布周四（15日）起暫停長途客運列車服務。Amtrak表示，只有在周五凌晨前完成行程的列車，才會如常運作。Amtrak強調，公司仍會維持大部分連接波士頓、紐約與華盛頓的東北走廊線路服務。

加州貨車司機罷工抗議「零工法」 恐加劇供應問題 【下一頁】

美國兩個主要鐵路工會計劃周五起罷工，聯邦政府早前介入希望促成勞資雙方達成協議，但無奈談判陷入僵局。聯邦政府規定30日的冷靜期亦將於周五凌晨屆滿，工會可以展開罷工。

Amtrak周三（14日）發表公告，表示雖然是次談判並不涉及旗下員工，但由於公司使用的鐵路工人或會參與罷工，周四起將暫停所有長途客運列車服務。Amtrak指，只有於周五凌晨12時01分完成行程的列車，才會繼續運行。

Amtrak表示大部分東北走廊（Northeast Corridor），及連接紐約州奧爾巴尼縣（Albany）、賓夕法尼亞州首府哈利斯堡（Harrisburg）及伊利諾伊州斯普林菲爾德（Springfield）的支線由公司控制，所以上述路段服務不受影響。

英國通脹危機升溫 工會料掀起罷工潮爭加薪 【下一頁】

Amtrak亦指，部分原計劃下周二（20日）開出的長線列車服務需暫停服務。受影響服務包括連接洛杉磯（Los Angeles）至芝加哥（Chicago）的西南酋長號列車（Southwest Chief），及連接芝加哥至三藩市（San Francisco）的加州和風號列車（California Zephyr）。

Amtrak指乘客可以更改預定日期，10月31日前出發都無需支付任何差價，亦可要求免手續費全額退款。

美國白宮已成立一個緊急委員會促進談判，但Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen及Trainmen and the SMART Transportation Division兩大工會堅持要求改善工作條件。

是次參與談判的工人約有11.5萬名，上述兩個工會約佔一半。亦有工會拒絕委員會提出方案。

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責任編輯：李俊儀

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