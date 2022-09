美國鐵路工會將罷工 公司取消所有長途客運列車

美國鐵路工人計劃周五(16日)起罷工,美國鐵路公司(Amtrak)宣布周四(15日)起暫停長途客運列車服務。Amtrak表示,只有在周五凌晨前完成行程的列車,才會如常運作。Amtrak強調,公司仍會維持大部分連接波士頓、紐約與華盛頓的東北走廊線路服務。

美國兩個主要鐵路工會計劃周五起罷工,聯邦政府早前介入希望促成勞資雙方達成協議,但無奈談判陷入僵局。聯邦政府規定30日的冷靜期亦將於周五凌晨屆滿,工會可以展開罷工。

Amtrak周三(14日)發表公告,表示雖然是次談判並不涉及旗下員工,但由於公司使用的鐵路工人或會參與罷工,周四起將暫停所有長途客運列車服務。Amtrak指,只有於周五凌晨12時01分完成行程的列車,才會繼續運行。

Amtrak表示大部分東北走廊(Northeast Corridor),及連接紐約州奧爾巴尼縣(Albany)、賓夕法尼亞州首府哈利斯堡(Harrisburg)及伊利諾伊州斯普林菲爾德(Springfield)的支線由公司控制,所以上述路段服務不受影響。

Amtrak亦指,部分原計劃下周二(20日)開出的長線列車服務需暫停服務。受影響服務包括連接洛杉磯(Los Angeles)至芝加哥(Chicago)的西南酋長號列車(Southwest Chief),及連接芝加哥至三藩市(San Francisco)的加州和風號列車(California Zephyr)。

Amtrak指乘客可以更改預定日期,10月31日前出發都無需支付任何差價,亦可要求免手續費全額退款。

美國白宮已成立一個緊急委員會促進談判,但Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen及Trainmen and the SMART Transportation Division兩大工會堅持要求改善工作條件。

是次參與談判的工人約有11.5萬名,上述兩個工會約佔一半。亦有工會拒絕委員會提出方案。

