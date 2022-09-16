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美國鐵路工會取消罷工 資方同意到2024年加薪24%（第二版）

環球社會熱點 11:27 2022/09/16

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美國鐵路工人原本計劃周五（16日）起罷工，美國鐵路公司（Amtrak）一度宣布暫停長途客運列車服務。但勞資雙方最終於周四（15日）達成協議，條款包括資方同意到2024年為工人加薪24%。

加州貨車司機罷工抗議「零工法」 恐加劇供應問題 【下一頁】

（第二版更新勞資雙方談判達成共識）

聯邦政府早前介入希望促成勞資雙方達成協議，但談判早前陷入僵局。聯邦政府規定30日的冷靜期亦於周五屆滿，美國兩個主要鐵路工會本來計劃周五起罷工。

Amtrak周三（14日）曾發表公告，表示雖然是次談判並不涉及旗下員工，但由於公司使用的鐵路工人或會參與罷工，周四起將暫停所有長途客運列車服務。Amtrak指，只有於周五凌晨12時01分完成行程的列車，才會繼續運行。

不過大部分東北走廊（Northeast Corridor），及連接紐約州奧爾巴尼縣（Albany）、賓夕法尼亞州首府哈利斯堡（Harrisburg）及伊利諾伊州斯普林菲爾德（Springfield）的支線由公司控制，所以上述路段服務不受影響。

Amtrak亦指，部分原計劃下周二（20日）開出的長線列車服務需暫停服務。受影響服務包括連接洛杉磯（Los Angeles）至芝加哥（Chicago）的西南酋長號列車（Southwest Chief），及連接芝加哥至三藩市（San Francisco）的加州和風號列車（California Zephyr）。

英國通脹危機升溫 工會料掀起罷工潮爭加薪 【下一頁】

但Amtrak周四與工會領袖達成共識，協議内容包括公司到2024年為工人加薪24%，而工人也可獲得病假及家庭緊急情況請假等權力，而不會受到公司懲處。

工會領袖於簽署協議後發表聲明，強調美國鐵路司機以無比努力工作，一生作出重大犧牲，而集體談判與勞工運動有效保障他們的權利。

Amtrak也表示，公司正努力盡快恢復列車服務，並直接與受影響客戶聯繫。

 

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責任編輯：李俊儀

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