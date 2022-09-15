▲ 【TSLA】Tesla據報因一理由調整中國銷售策略 擬關閉北京等城市陳列室、轉向成本較低的郊外地區

據《路透》引述消息人士指，Tesla（美：TSLA）打算調整中國銷售策略，並關閉北京等城市的一些華麗購物中心的陳列室，因這些城市在疫情封控期間陳列室人流大減。Tesla沒有回應消息。

消息人士指，Tesla計劃將陳列室轉至成本較低的郊外地區，而這些商店也可以同時提供維修服務，從而實現創辦人馬斯克（Elon Musk）為現有客戶改善服務的目標。

不過，報導指，目前無法確定Tesla考慮關閉多少間城市陳列室，又或在郊區開設新地點的速度，甚至是此轉變的成本。

Tesla 於2013年在北京市中心開設了第一間門店，目前在中國擁有200多間門店，以展示車型並安排試駕。然而，超過一半的商店不提供維修服務，因為其租金昂貴及空間有限，其中亦包括Tesla在北京和上海的第一間門店。

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編輯：姚卓然

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