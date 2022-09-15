  • 34°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla據報因一理由調整中國銷售策略　擬關閉北京等城市陳列室、轉向成本較低的郊外地區

股市 14:35 2022/09/15

分享：

分享：

【TSLA】Tesla據報因一理由調整中國銷售策略　擬關閉北京等城市陳列室、轉向成本較低的郊外地區

據《路透》引述消息人士指，Tesla（美：TSLA）打算調整中國銷售策略，並關閉北京等城市的一些華麗購物中心的陳列室，因這些城市在疫情封控期間陳列室人流大減。Tesla沒有回應消息。

消息人士指，Tesla計劃將陳列室轉至成本較低的郊外地區，而這些商店也可以同時提供維修服務，從而實現創辦人馬斯克（Elon Musk）為現有客戶改善服務的目標。

不過，報導指，目前無法確定Tesla考慮關閉多少間城市陳列室，又或在郊區開設新地點的速度，甚至是此轉變的成本。

Tesla於2013年在北京市中心開設了第一間門店，目前在中國擁有200多間門店，以展示車型並安排試駕。然而，超過一半的商店不提供維修服務，因為其租金昂貴及空間有限，其中亦包括Tesla在北京和上海的第一間門店。

相關文章：

【TSLA】Tesla據報暫停德國生產電動車電池計劃　改美國設廠生產以享稅務優惠

【TSLA】Tesla據報9月份再度調高銷售價格　9月起大幅增加出貨量

【小米1810】小米遲Tesla逾10年進軍電動車、被指錯過行業窗口期　雷軍說：「I disagree」

編輯：姚卓然

【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 汽車 疫情

上一篇文章

【個人電腦】IDC：料中國PC大客戶市場全年銷量跌近25%　開學季帶動8月PC消費市場一成銷量

下一篇文章

【美股IPO】AIG旗下壽險子公司Corebridge今掛牌、籌集16.8億美元　成美國今年最大IPO　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【美股期貨】道指期貨升15點　納指期貨升2點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升15點　納指期貨升2點（不斷更新）
【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）
【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）
【港股市況】友邦、滙豐、中移動逆市軟　復星、藥明生物齊彈7%　港股反覆靠穩（不斷更新）
【港股市況】友邦、滙豐、中移動逆市軟　復星、藥明生物齊彈7%　港股反覆靠穩（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌7點　騰訊ADR守300關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌7點　騰訊ADR守300關（不斷更新）
【LUNA】南韓向Terra創辦人Do Kwon發出逮捕令　「重生版」LUNA再度重挫
【LUNA】南韓向Terra創辦人Do Kwon發出逮捕令　「重生版」LUNA再度重挫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款