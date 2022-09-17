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【英女王逝世】王歧山確認出席國葬 6國不獲邀（附名單） （第三版）

環球社會熱點 14:50 2022/09/17

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英女王伊利沙伯二世將於下周一（19日）舉行國葬，預料有約500名國家元首及政要出席國葬。據悉，英國僅邀請北韓派領使級人員出席國葬，未有直接邀請領袖金正恩。最少有6國不獲邀參加，包括俄羅斯。

（第三版增加中國外交部確認，將派國家副主席王岐山出席）

開放瞻仰靈柩 民眾冒雨通宵排逾50個鐘 【下一頁】

英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾 【下一頁】

英女王國葬下周一於西敏寺（Westminster Abbey）舉行，預料有2,200名賓客出席，包括外國王室及大約500名政要，將成為英國數十年以來，最多外國元首到場出席的國葬級別活動。

英國BBC引述政府消息人士指，最少有6個國家未被獲邀參加英女王國葬，包括無建立外交關係的敘利亞及委內瑞拉，政治局勢惡化的阿富汗及緬甸，以及發動烏克蘭戰爭的俄羅斯及盟友白俄羅斯。

中國外交部周六（17日）確認，國家副主席王岐山將作為國家主席習近平代表，出席英女王國葬。

日本內閣會議周五（16日）確認，日皇德仁夫婦將於周六（17日）啟程，前往英國出席英女王國葬。據悉，烏克蘭第一夫人奧萊娜（Olena Zelenska）將代表烏克蘭，獨自出席國葬。

無被獲邀參加國葬的國家元首或代表

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據悉，英國僅向北韓發出領使級邀請，代表北韓領袖金正恩將不會參加國葬，級別與伊朗和尼加拉瓜看齊。

已發出邀請 但未肯定會否出席的國家元首

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確認出席的部分國家元首及代表

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確認出席的全球王室成員

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責任編輯：郭麗明

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