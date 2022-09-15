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【網絡監管】Google、Meta涉侵犯用戶私隱權　遭南韓罰款5.65億元

科技 14:16 2022/09/15

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Google及Meta未有在用戶註冊其服務時，明確告知其線上行為信息將會被收集和使用。（法新社）

近年各國都加強對科技企業的網絡監管，以保障大眾的私隱權益。南韓政府宣布，由於Google及Meta未經用戶同意而追蹤其線上行為，並作廣告定位，涉嫌侵犯用戶私隱權，決定向兩間公司共罰款7,200萬美元（約5.65億港元）。

【App加價】蘋果App Store價格升40%　與新私隱政策有關？

南韓個人訊息及保護委員會表示，當地政府官員認為Google及Meta的商業行為可能造成嚴重的私隱侵犯，因此對Google及Meta分別罰款5,000萬美元（約3.92億港元）和2,200萬美元（約1.73億港元），這亦是南韓有史以來對違反私隱法企業的最大處罰。

收集用戶數據  創建個性化廣告

據悉，分別有逾82%及98%南韓人在使用Google及Meta旗下平台（包括Facebook及Instagram）時，被追縱及收集其線上活動訊息，然後利用這些數據來分析用戶興趣，從而創建個性化的廣告宣傳。

【芯片開發】Google與美商務部達成協議　料設計40種不同芯片

該委員會指出，Google及Meta未有在用戶註冊其服務時，明確告知其線上行為信息將會被收集和使用。因此，該委員會命令兩間公司需提供「簡單易明」的同意程序，讓用戶更好地了解是否同意分享其數據資料。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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