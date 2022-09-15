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世衛稱新冠疫情完結在望　上周死亡率自2020年3月以來最低

環球政經 14:27 2022/09/15

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世界衛生組織總幹事譚德塞周三表示：「縱然疫情尚未結束，但完結在望。」（"We are not there yet. But the end is in sight," ）

《路透社》引根據聯合國機構報告稱，上周死於新冠肺炎人數為2020年3月以來最低。不過譚德塞在周三的網上會議仍強調，各國須保持警惕，並將新冠疫情比喻為馬拉松比賽。

譚德塞又稱，各國需要認真審視他們的防疫政策，並針對疫情和未來情況加強政策。他更敦促各國為高危人群接種疫苗，並繼續對病毒進行檢測。

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世衞最新流行病學數據顯示，8月29日至9月4日通報確診病例為420萬宗，而在9月5日到11日當周的通報病例，則減至310萬宗，再比前一周減少兩成八。而上周死亡數字為1萬1千多宗，死亡率下降了兩成二。

自疫情爆發至今已導致近650萬人死亡，6.06億人感染，擾亂全球經濟並壓垮醫療保健系統。《路透社》報道指出，這是世衛自2020年1月宣布國際緊急狀態，並在3個月後將新冠肺炎描述為大流行病以來，最樂觀的評估。

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撰文 : 陳楚琨

防疫措施 疫苗 路透社 譚德塞 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 世界衞生組織

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