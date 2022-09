世衛稱新冠疫情完結在望　上周死亡率自2020年3月以來最低

世界衛生組織總幹事譚德塞周三表示:「縱然疫情尚未結束,但完結在望。」("We are not there yet. But the end is in sight," )

《路透社》引根據聯合國機構報告稱,上周死於新冠肺炎人數為2020年3月以來最低。不過譚德塞在周三的網上會議仍強調,各國須保持警惕,並將新冠疫情比喻為馬拉松比賽。

譚德塞又稱,各國需要認真審視他們的防疫政策,並針對疫情和未來情況加強政策。他更敦促各國為高危人群接種疫苗,並繼續對病毒進行檢測。

瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

世衞最新流行病學數據顯示,8月29日至9月4日通報確診病例為420萬宗,而在9月5日到11日當周的通報病例,則減至310萬宗,再比前一周減少兩成八。而上周死亡數字為1萬1千多宗,死亡率下降了兩成二。

自疫情爆發至今已導致近650萬人死亡,6.06億人感染,擾亂全球經濟並壓垮醫療保健系統。《路透社》報道指出,這是世衛自2020年1月宣布國際緊急狀態,並在3個月後將新冠肺炎描述為大流行病以來,最樂觀的評估。

同場加映:【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機