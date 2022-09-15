【美股IPO】AIG旗下壽險子公司Corebridge今掛牌、籌集16.8億美元　成美國今年最大IPO　

美國國際集團（AIG）旗下壽險子公司Corebridge Financial首次公開招股，每股21美元定價，籌集了16.8億美元，是美國今年最大的一次IPO。股份代號為「CRBG」，預計今日開始在紐約證券交易所交易。

據彭博報道，Corebridge周三以每股21美元的價格出售8,000萬股股票，此前的價格範圍介乎21至24美元。據向美國證券交易委員會提交的文件中列出的流通股，以IPO價格計算，總部位於休斯敦的Corebridge公司的市值約為136億美元。

Corebridge的IPO發行由摩根大通（美：JPM）、摩根士丹利（美：MS）和Piper Sandler Cos.（美：PIPR）牽頭。美國銀行（美：BAC）、花旗（美：C）和高盛（美：GS）被列為顧問。Corebridge上市後，AIG將控制Corebridge近78%股份，黑石集團（美：BX）持約10%股份。

Corebridge是美國最大的退休解決方案和保險產品供應商之一，截至今年6月底，資產管理規模逾3500億美元。該公司在截至6月底的6個月內收入157億美元，利潤64億美元。利潤較去年同期增一倍多。

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編輯：胡學能