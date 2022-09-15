  • 34°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本經濟】日本咖哩飯價格創20年新高　日圓貶值、香料價格暴漲成主因

商業 13:23 2022/09/15

分享：

分享：

隨著香料價格上漲及日圓貶值，日本「國民食品」咖哩飯的價格不斷上漲，全國平均價格創歷史新高，不少餐飲行業的店主都在為菜單定價而苦惱。

隨著香料價格上漲及日圓貶值，日本「國民食品」咖哩飯的價格不斷上漲，全國平均價格創歷史新高，不少餐飲行業的店主都在為菜單定價而苦惱。

【餐飲業寒冬】約8千間食肆上月被追租及接律師信　黃家和憂慮爆發結業潮

日本總務省的零售物價統計調查表明，7月咖哩飯的全國平均價格為705日圓（約38.6港元），創2000年開始統計以來的歷史最高價格；最近1年的漲幅約為2％，3月以後漲價趨勢增強。

雞肉、羊肉等食材價格 均大幅上漲

在咖哩飯的店舖激烈競爭的東京神田，人氣店舖「葡萄舍」店主池田賢一表示，近期香料和豆蔻漲價特別厲害，5月時只好把午餐漲價100日圓（約5.5港元）。

在東京上野的阿美橫商店街，銷售香料和香草的大津屋商店，從6月起把孜然、芫荽、薑黃的商品價格上調，豆蔻等的進貨價格比上年同期上漲了5至15％。並表示如果進貨價格持續上漲，將考慮提高售價。

肉類也在同步漲價，京神田的南印度餐飲店「Beans on Beans」的店主稱：「今年夏季把午餐價格上調50日圓至900日圓（約2.8至50港元），但還不夠。」表示正考慮繼續漲價，雞肉、羊肉等食材價格均大幅上漲的影響很大。

此外，日圓急劇貶值也壓迫餐飲行業收益，因為咖哩材料中有不少進口食材。洋蔥等蔬菜價格暴漲告一段落，但日圓加劇貶值可能會引起進口食材進一步上漲。日本賣咖哩飯的店舖很多是小個體戶，經營上更加艱難。

【翻新商場】華懋集團斥5億翻新沙田好運中心　引入大型超市、超過30間食肆（多圖）

【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【牛丼店】知名連鎖牛丼店 「東京チカラめし」再關日本店　稱香港人均消費高、店舖收入多
2022/09/04
【牛丼店】知名連鎖牛丼店 「東京チカラめし」再關日本店　稱香港人均消費高、店舖收入多
【威士忌需求】比清酒更好賣　日本老牌酒企紛紛開始生產威士忌
2022/09/08
【威士忌需求】比清酒更好賣　日本老牌酒企紛紛開始生產威士忌
【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　
2022/09/08
【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　
【中秋食品】月餅餡料創新吸客　日本水果籃暢銷
2022/09/09
【中秋食品】月餅餡料創新吸客　日本水果籃暢銷

你可能感興趣

【牛丼店】知名連鎖牛丼店 「東京チカラめし」再關日本店　稱香港人均消費高、店舖收入多
19:30 2022/09/04
【牛丼店】知名連鎖牛丼店 「東京チカラめし」再關日本店　稱香港人均消費高、店舖收入多
【威士忌需求】比清酒更好賣　日本老牌酒企紛紛開始生產威士忌
15:20 2022/09/08
【威士忌需求】比清酒更好賣　日本老牌酒企紛紛開始生產威士忌
【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　
17:26 2022/09/08
【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　
商舖 商品 經濟 食品 日圓 餐飲 日本 零售

下一篇文章

【餐飲業寒冬】約8千間食肆上月被追租及接律師信　黃家和憂慮爆發結業潮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【翻新商場】華懋集團斥5億翻新沙田好運中心　引入大型超市、超過30間食肆（多圖）
【翻新商場】華懋集團斥5億翻新沙田好運中心　引入大型超市、超過30間食肆（多圖）
【數碼轉型】太古酒店集團採用Adyen整合支付系統　加密住客資料變安全代碼
【數碼轉型】太古酒店集團採用Adyen整合支付系統　加密住客資料變安全代碼
【餐飲業寒冬】約8千間食肆上月被追租及接律師信　黃家和憂慮爆發結業潮
【餐飲業寒冬】約8千間食肆上月被追租及接律師信　黃家和憂慮爆發結業潮
【職場調查】經濟復甦增港企招聘意欲　逾五成受訪港企擬添人手
【職場調查】經濟復甦增港企招聘意欲　逾五成受訪港企擬添人手
【Crostini結業】西餅店Crostini突全線結業　網民：未用餅卡點算？
【Crostini結業】西餅店Crostini突全線結業　網民：未用餅卡點算？
【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%
【英女王】英女王去世令Netflix《王冠》收視飆升　英國收視率狂增800%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款