【日本經濟】日本咖哩飯價格創20年新高　日圓貶值、香料價格暴漲成主因

▲ 隨著香料價格上漲及日圓貶值，日本「國民食品」咖哩飯的價格不斷上漲，全國平均價格創歷史新高，不少餐飲行業的店主都在為菜單定價而苦惱。

隨著香料價格上漲及日圓貶值，日本「國民食品」咖哩飯的價格不斷上漲，全國平均價格創歷史新高，不少餐飲行業的店主都在為菜單定價而苦惱。

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日本總務省的零售物價統計調查表明，7月咖哩飯的全國平均價格為705日圓（約38.6港元），創2000年開始統計以來的歷史最高價格；最近1年的漲幅約為2％，3月以後漲價趨勢增強。

雞肉、羊肉等食材價格 均大幅上漲

在咖哩飯的店舖激烈競爭的東京神田，人氣店舖「葡萄舍」店主池田賢一表示，近期香料和豆蔻漲價特別厲害，5月時只好把午餐漲價100日圓（約5.5港元）。

在東京上野的阿美橫商店街，銷售香料和香草的大津屋商店，從6月起把孜然、芫荽、薑黃的商品價格上調，豆蔻等的進貨價格比上年同期上漲了5至15％。並表示如果進貨價格持續上漲，將考慮提高售價。

肉類也在同步漲價，京神田的南印度餐飲店「Beans on Beans」的店主稱：「今年夏季把午餐價格上調50日圓至900日圓（約2.8至50港元），但還不夠。」表示正考慮繼續漲價，雞肉、羊肉等食材價格均大幅上漲的影響很大。

此外，日圓急劇貶值也壓迫餐飲行業收益，因為咖哩材料中有不少進口食材。洋蔥等蔬菜價格暴漲告一段落，但日圓加劇貶值可能會引起進口食材進一步上漲。日本賣咖哩飯的店舖很多是小個體戶，經營上更加艱難。

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責任編輯：李智美