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【百物騰貴】消委會：中小學書簿費各升2.9%和5.7%　升幅高於通脹

理財智慧 13:44 2022/09/15

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消委會今日（15日）公布，新學年中小學購書費調查結果，發現小學生及中學生的整體平均購書費（包括作業、補充練習及其他學材的開支），分別較上學年上升5.7%及2.9%，升幅顯著高於同期1.7%通脹。調查結果顯示，選用不同書冊、作業及補充練習數量多寡、書商提供的購書折扣、新學年的學材與去年不同，均是影響購書費的因素。

調查的小學新學年平均購書費為$3,177，按年顯著上升5.7%，升幅高於去年的5.3%；各級別的平均購書費介乎$2,926至$3,369，按年升幅介乎4.8%至6.4%。而高小新學年的平均購書費（$3,329）則比初小（$3,025）高出1成。

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至於中學新學年的平均購書費為$2,944，按年上升2.9%，較去年3.6%的升幅略低，但仍高於同期通脹。其中以中三的購書費錄得7.3%升幅最顯著，原因是部分學校的用書量與上學年有分別，例如有學校為為讓學生為高中選科作準備，會共增加書目令購書開支增加逾$720。高中方面，平均購書費為$2,425，較上學年低0.4%。

消委會又指出，學校委託書商印製書單通常都可以獲折扣優惠，惟今年書商向中學提供的購書折扣減少。只有22間獲書商提供88折至9折優惠，數量較去年的調查少2成。而小學的情況則與去年調查相若，有38間的小學獲較高的87折至89折優惠。

消委會呼籲書商負起企業社會責任，為書本定價時應考慮學生的負擔能力，書單可印有與使用舊書相關的提示，讓學生可沿用「重印」或「重印兼訂正」的舊課本。學校亦可考慮免費提供自編教材，或資助學生的印刷費等。

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撰文 : 陳楚琨

書簿費 經濟 企業社會責任 消委會 學校 香港 中學 通脹 小學

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