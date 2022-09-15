瑞典首相為國會選舉失利請辭 右翼陣營將組新政府

瑞典周日（11日）舉行國會選舉，現已點算大部分選票。瑞典右翼陣營以微弱優勢奪國會多數地位，首相安德松宣布請辭。瑞典右翼陣營將組建新政府，外界料提名中間偏右政黨領袖出任總理，未知極右政黨會否入閣。

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瑞典已點算逾99%選票，右翼陣營在349個議席中奪得176個，以3席優勢奪得多數地位，其中強調反移民及反伊斯蘭的極右政黨瑞典民主黨（Sweden Democrats，簡稱SD）得票率大增，由2010年開始進入議會的5.7%升至最新20.6%，奪得73席成國會第二大黨，較2018年選舉增11席。

瑞典首名女首相安德松（Magdalena Andersson）周三（14日）召開記者會，宣布將於當地周四（15日）請辭。安德松指，雖然右翼陣營僅以微弱優勢取得多數地位，但仍然屬於多數。

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右翼陣營將組建新政府内閣，外界料SD領袖Jimmie Akesson難以團結4個右翼政黨組建內閣，總理一職極可能由立場中間偏右政黨溫和聯合黨（Moderate Party）領袖Ulf Kristersson出任。他亦在Facebook發表影片承認，已開始組建政府內閣。

外界同樣關注SD會否入閣，Jimmie Akesson周日晚表示入閣為該黨目標。他周三發表Facebook帖文感謝選民支持，並指現時是時候讓瑞典再次偉大（making Sweden great again）。

瑞典哥德堡大學（Gothenburg University）政治學者Mikael Gilljam接受採訪表示，右翼陣營僅以微弱優勢取得多數地位，未來右翼政府控制權或非常脆弱。他指右翼4黨在很多議題上沒有共識，形容新議會局勢艱難。

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責任編輯：李俊儀