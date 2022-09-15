  • 34°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 14:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞典首相為國會選舉失利請辭 右翼陣營將組新政府

環球社會熱點 13:42 2022/09/15

分享：

分享：

瑞典周日（11日）舉行國會選舉，現已點算大部分選票。瑞典右翼陣營以微弱優勢奪國會多數地位，首相安德松宣布請辭。瑞典右翼陣營將組建新政府，外界料提名中間偏右政黨領袖出任總理，未知極右政黨會否入閣。

卓慧思就職英國首相演説  經濟能源醫療為首要任務 【下一頁】

瑞典已點算逾99%選票，右翼陣營在349個議席中奪得176個，以3席優勢奪得多數地位，其中強調反移民及反伊斯蘭的極右政黨瑞典民主黨（Sweden Democrats，簡稱SD）得票率大增，由2010年開始進入議會的5.7%升至最新20.6%，奪得73席成國會第二大黨，較2018年選舉增11席。

瑞典首名女首相安德松（Magdalena Andersson）周三（14日）召開記者會，宣布將於當地周四（15日）請辭。安德松指，雖然右翼陣營僅以微弱優勢取得多數地位，但仍然屬於多數。

約翰遜卸任演説暗示或回歸 呼籲支持新首相卓慧思 【下一頁】

右翼陣營將組建新政府内閣，外界料SD領袖Jimmie Akesson難以團結4個右翼政黨組建內閣，總理一職極可能由立場中間偏右政黨溫和聯合黨（Moderate Party）領袖Ulf Kristersson出任。他亦在Facebook發表影片承認，已開始組建政府內閣。

外界同樣關注SD會否入閣，Jimmie Akesson周日晚表示入閣為該黨目標。他周三發表Facebook帖文感謝選民支持，並指現時是時候讓瑞典再次偉大（making Sweden great again）。

瑞典哥德堡大學（Gothenburg University）政治學者Mikael Gilljam接受採訪表示，右翼陣營僅以微弱優勢取得多數地位，未來右翼政府控制權或非常脆弱。他指右翼4黨在很多議題上沒有共識，形容新議會局勢艱難。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
2022/09/07
卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
約翰遜卸任演説暗示或回歸 呼籲支持新首相卓慧思
2022/09/06
約翰遜卸任演説暗示或回歸 呼籲支持新首相卓慧思
英媒盤點新首相熱門內閣人選 邊一位有得留低？
2022/09/05
英媒盤點新首相熱門內閣人選 邊一位有得留低？
新英首相出爐在即 「黑馬」突然出現？
2022/09/05
新英首相出爐在即 「黑馬」突然出現？
【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」
2022/09/04
【英揆之爭】卓慧思表態 「準備好對付高能源費」

你可能感興趣

卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
10:59 2022/09/07
卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務
約翰遜卸任演説暗示或回歸 呼籲支持新首相卓慧思
17:32 2022/09/06
約翰遜卸任演説暗示或回歸 呼籲支持新首相卓慧思
英媒盤點新首相熱門內閣人選 邊一位有得留低？
17:33 2022/09/05
英媒盤點新首相熱門內閣人選 邊一位有得留低？
選舉 內政 政治 瑞典

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月15日 時間14:00）

下一篇文章

世衛譚德塞指新冠疫情結束在望 按周死亡數近兩年半新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王逝世】傳西班牙禁前國王出席國葬 因一原因被嫌棄
【英女王逝世】傳西班牙禁前國王出席國葬 因一原因被嫌棄
網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應
網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應
新型冠狀肺炎全球疫情（09月15日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月15日 時間14:00）
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾
英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款