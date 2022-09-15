世衛譚德塞指新冠疫情結束在望 按周死亡數近兩年半新低

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周三（14日）表示，隨著全球每周新冠患者死亡人數創過去近兩年半新低。譚德塞形容新冠疫情結束在望，但目前仍然存在變種病毒等不穩定因素，呼籲全球加緊應對。

【新冠疫苗】日本下周開打二價疫苗 力爭日打百萬劑 【下一頁】

WHO周三發布每周流行病學更新報告，指9月5日至11日期間錄得超過1.1萬新冠患者死亡，與前一周相比下降了 22%。

5個地區死亡人數都下跌，歐洲區跌31%；東南亞區跌25%； 美洲區跌22%；西太平洋區跌11%；東地中海區跌10%。非洲區死亡人數就增加1成。

截至本月11日，全球已錄得超過640萬名新冠患者死亡。美國錄得的每周死亡人數最多，其次分別為日本、俄羅斯、巴西和菲律賓。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，上周報告的新冠死亡人數是自2020年3月以來的最低位。他形容目前新冠疫情結束在望，雖然仍未到結束，但終點就在眼前。

他敦促全球要仿效馬拉松選手衝線的精神，更努力應對疫情。而且全球目前仍然存在變種病毒等不確定性風險，大家需要抓住死亡人數回落的機會抗疫。

譚德塞說建議各國為所有高危群體接種新冠疫苗，並繼續安排新冠病毒檢測。

洛杉磯有猴痘患者離世 全美第二宗死亡個案 【下一頁】

WHO發布6份政策簡報，概述各國政府為結束疫情而採取的關鍵行動。簡報内容基於過去32 個月的證據和經驗，就如何拯救生命、保護衛生系統和避免社會經濟混亂提供指引。

WHO緊急呼籲各國政府認真審視政策，針對新冠疫情和未來可能發展成大流行的病原體加強落實這些政策。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲