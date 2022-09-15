▲ 【香港經濟】餐飲聯黃家和：若未能解決食肆被追租問題 月底或多達2000間食肆結業

連鎖餅店Crostini結業，Crostini創辦人黃光輝稱，生意除受累於疫情大減外，自政府暫緩追租安排於7月底結束後亦導致公司現金流出現問題，故此決定結業。

香港餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目上表示，政府推出為期3個月的暫緩追租安排於7月底結束，不少食肆被業主追收累積租金，面對很大壓力，他擔心會陸續出現結業潮。

黃家和：本港未通關 再延長追租作用不大

黃家和指，據了解，8月期間有5至6成食肆、即約8000間被業主追租及收律師信，大部分食肆已獲業主減租或分期交租，若其餘食肆未能解決租金問題，月底或多達2000間食肆結業。

他稱，本港仍未通關，只能靠內循環消費，但本港仍有社交距離措施，即使當局再延長暫緩追租3個月，作用也不大。

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編輯：陳韻妍