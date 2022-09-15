▲ 【美國加息】景順趙耀庭：通脹危機未除、美息年底料接近4.5厘 10年債息或見近5厘水平

美國8月消費物價指數（CPI）按年升8.3%，剔除能源食品的核心CPI按月增0.57%，按年增6.3%，兩者均高於預期。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，美國核心CPI按月升0.57%，市場預期僅為0.3%，表明美國通脹危機尚未結束，聯儲局很可能於下周至少加息0.75厘。

趙耀庭指，8月份消費者物價指數中位數按月升0.74%，是自1983年有紀錄以來的最大按月增幅。根據聯儲局的說法，消費者物價指數中位數「提供更好的潛在通脹趨勢訊號」，並且「更好地預測個人消費支出通脹」。這可能意味高物價會揮之不去，而且很普遍。根據8月份報告的數據，核心通脹率有望能續按月增長0.56%，這預示12月份核心通脹率甚至可能攀升至按年升6.6% 。

聯儲局暗示鴿派轉向或暫停加息仍言之尚早

他認為，勞動市場緊張加上通脹高企，繼續表明美國經濟過熱，以及市場對近期經濟會大幅衰退的擔憂被誇大了。這將意味着，由於聯邦公開市場委員會更大可能在9月及11月份會議上兩次加息75點子，即使今年稍後基準利率達至4%，聯儲局會暗示鴿派轉向或暫停加息仍言之尚早。

他預計，聯儲局的基準利率於年底會更加接近4.5厘，而核心通脹率會接近6.6%，意味債券孳息率不太可能維持於低交易範圍，而且除非經濟大幅衰退，否則美國10年期國債孳息率可能會接近5厘水平。

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編輯：胡學能