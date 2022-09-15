  • 34°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】景順趙耀庭：通脹危機未除、美息年底料接近4.5厘　10年債息或見近5厘水平

宏觀解讀 12:46 2022/09/15

分享：

分享：

【美國加息】景順趙耀庭：通脹危機未除、美息年底料接近4.5厘　10年債息或見近5厘水平

美國8月消費物價指數（CPI）按年升8.3%，剔除能源食品的核心CPI按月增0.57%，按年增6.3%，兩者均高於預期。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，美國核心CPI按月升0.57%，市場預期僅為0.3%，表明美國通脹危機尚未結束，聯儲局很可能於下周至少加息0.75厘。

趙耀庭指，8月份消費者物價指數中位數按月升0.74%，是自1983年有紀錄以來的最大按月增幅。根據聯儲局的說法，消費者物價指數中位數「提供更好的潛在通脹趨勢訊號」，並且「更好地預測個人消費支出通脹」。這可能意味高物價會揮之不去，而且很普遍。根據8月份報告的數據，核心通脹率有望能續按月增長0.56%，這預示12月份核心通脹率甚至可能攀升至按年升6.6% 。

聯儲局暗示鴿派轉向或暫停加息仍言之尚早

他認為，勞動市場緊張加上通脹高企，繼續表明美國經濟過熱，以及市場對近期經濟會大幅衰退的擔憂被誇大了。這將意味着，由於聯邦公開市場委員會更大可能在9月及11月份會議上兩次加息75點子，即使今年稍後基準利率達至4%，聯儲局會暗示鴿派轉向或暫停加息仍言之尚早。 

他預計，聯儲局的基準利率於年底會更加接近4.5厘，而核心通脹率會接近6.6%，意味債券孳息率不太可能維持於低交易範圍，而且除非經濟大幅衰退，否則美國10年期國債孳息率可能會接近5厘水平。

相關文章：

【美國加息】麥樸思：聯儲局要將利率加至高於通脹水平　不排除美息升至9厘才見頂

【美國加息】摩通料聯儲局加息1厘可能性低於三分一　「當接近目的地時，好的司機不會加速」

【美國加息】達利奧：若美國加息至4.5厘　美股將下跌兩成

【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
美股 貨幣政策 財政政策 加息 美國聯儲局 美國 國債 通脹 CPI

上一篇文章

【香港經濟】餐飲聯黃家和：若未能解決食肆被追租問題　月底或多達2000間食肆結業

下一篇文章

【美國加息】瑞士寶盛私人銀行：11月加息或放慢步伐　通脹令企業盈利預測恐再下調
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【LUNA】南韓向Terra創辦人Do Kwon發出逮捕令　「重生版」LUNA再度重挫
【LUNA】南韓向Terra創辦人Do Kwon發出逮捕令　「重生版」LUNA再度重挫
【恒指夜期+ADR】夜期跌7點　騰訊ADR守300關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌7點　騰訊ADR守300關（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升15點　納指期貨升2點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升15點　納指期貨升2點（不斷更新）
【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）
【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【港股市況】內房造好、電力股逆市跌　新東方在綫跌半成　港股午後初段升近100點（不斷更新）
【港股市況】內房造好、電力股逆市跌　新東方在綫跌半成　港股午後初段升近100點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款