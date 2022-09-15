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【美國加息】瑞士寶盛私人銀行：11月加息或放慢步伐　通脹令企業盈利預測恐再下調

股市 12:39 2022/09/15

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瑞士寶盛私人銀行表示，整體通脹率下降以及高於預期的核心通脹數據未能降低進一步加息的壓力，亦不足以令聯儲局在9月議息放慢加息步伐，故修正加息預測，預計儲局本月將再次加息75個基點，並延至11月的會議上才會放慢加息步伐。

8月CPI按年升幅回落至8.3%。瑞士寶盛私人銀行首席經濟師David Kohl提到，能源價格大幅下跌導致通脹數據回落，食品價格升幅亦比上月較少。服務業通脹因租金通脹超出預期而居高不下。雖然樓價上升最終將降低租金通脹，但這情境未在8月實現。美國租金通脹仍未下降，是推動核心通脹率上升的重要因素，亦使整體通脹率未能進一步回落。

美股牛市前或出現3次熊市反彈

通脹數據超預期令美股周二大跌逾千點。瑞士寶盛私人銀行股票策略主管Mathieu Racheter表示，通脹壓力仍然偏高，企業盈利預測則可能繼續向下調整，實際利率上升亦將遏抑估值。美股經過大幅拋售後，標指的12個月遠期市盈率重回17.4倍，低於10年平均水平的18.3倍。

Mathieu Racheter續指，隨著市場進入增長衝擊的第二階段以及相關預期收益調整，預計在今年一直保持穩定的股票風險溢價將會回升。在過去經濟放緩時期，股票風險溢價平均增加了0.75%。目前建議保持防守倉位。

他又指，平均而言，在新牛市出現前，每次熊市均會出現3次大約9%的反彈。歷史數據顯示，自1970年代以來的七次熊市中，只有當聯儲局開始降息才會到達最低位。

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編輯：袁諾曦

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