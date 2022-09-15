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【新盤價單】Wetland Seasons Bay 3期一房折實496.8萬起　發展商：壓軸登場　機會不再

股樓投資 13:10 2022/09/15

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由新鴻基地產（00016）發展、已屆現樓的天水圍Wetland Seasons Bay 3期公布首張價單，涉及78伙，涵蓋一房至三房戶型，一房入場折實價496.8萬元起。

值得留意的是，早前發展商透露，Wetland Seasons Bay 3期定價將參考項目第1期及第2期，而這些期數的平均成交呎價逾16,000元，但考慮到位置、景觀更好，相信定價有極大調升空間。不過，最終Wetland Seasons Bay 3期定價有驚喜，首張價單折實平均呎價僅約14,186元。新地副董事總經理雷霆稱，集團以市價推盤，而首批定價較吸引，形容這口定價屬「壓軸登場，機會不再」，最快下周賣樓。

Wetland Seasons Bay 3期首張價單定價574.3萬元至1,134.47萬元，價單呎價15,038元至18,898元，發展商最高提供樓價13.5%之折扣，折實價由496.8萬元起，至最貴981.31萬元，折實呎價約13,008至16,347元。

【多圖】Wetland Seasons Bay第3期登場　兩房至三房現樓單位陪你睇【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 Wetland Seasons Park 3期 Wetland Seasons Bay 新地

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