【單位有相睇】單身Banker租西半山181呎納米盤　月租1.35萬

西半山「半山捌號」剛錄一宗租務成交，一伙實用面積僅181平方呎單位獲Banker承租，每平方呎租金高達74.6元。利嘉閣黃國然說，半山捌號低層A室，實用面積181平方呎，開放式間隔，望市景，原叫價14,000元放租，終減租500元，以月租13,500元租出，實用呎租約74.6元。

代理透露，租客是一名講國語在銀行工作男士，早前透過分行的模型了解屋苑資料後，隨即相約睇樓，心儀屋苑設施簇新，位置方便，所以承租上址。

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據悉，業主於2020年以約544.54萬元買入上址，以目前月租13,500元計，可享近3厘的租金回報。代理透露，屋苑現時有約4個放租盤，入場租金20,000元起。

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