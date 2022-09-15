【內房股】 繼續搶救樓市！ 傳廣州新樓放寬限價 內房股全綫急升

內地繼續出手搶救樓市，有傳廣州大幅放寬新樓房價，允許更大範圍的價格浮動，意味有望減價賣樓；蘇州6區放寬對外地人購買首套房政策，不再需要出示社保證明或個稅證明。消息刺激內房股顯著造好，碧桂園（02007）暫為表現最佳藍籌，大升近一成，至中午收報2.65元；龍湖集團（00960）緊隨其後，半日升7.2%，報29.65元；華潤置地（01109）半日升5.6%，報34.7元；中國海外（00688）半日升4.3%，報23.3元。

同場加映﹕【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

據內媒報道，廣州市已對新項目備案價進行動態調整，將「一房一價」政策由原來按樓棟均價正負6%，調整為可上浮10%、下浮20%，讓房企有更大的加價減價空間，但樓棟均價不能超項目核定綫均價。另外有報道指，蘇州6區（包括相城區、姑蘇區、吳中區、吳江區、工業園區、高新區）放寬對外地人購買首套物業的政策，不再需要出示社保證明或個稅證明。報道引述相關人士強調，此舉並非取消限購，只是針對外地人買樓取消相關約束條件。

【港交所 388】 野村看淡兼削目標價 港交所兩年來首次跌穿300元 收市險守心理關口【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

值得留意的是，據中指研究院監測，今年以來全國已有超過250個省市優化調整政策超700次，尤其是4至6月政策密集出台，7至8月各地因城施策有所放緩。但自9月以來，各地因城施策節奏略有加快，一二綫城市政策有所跟進，政策力度有望進一步加大，購房者預期和置業信心有望逐漸回升。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧