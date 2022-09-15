▲ 【美國加息】麥樸思：聯儲局要將利率加至高於通脹水平 不排除美息升至9厘才見頂

全城關注聯儲局加息步伐，新興市場之父麥樸思（Mark Mobius）表示，由於通脹持續高企，聯儲局將會加息至高於通脹水平，以壓抑通脹，不排除聯儲局會加息至9厘水平。

「聯儲局有一個壓抑通脹策略，就是確保利率高於通脹，目前美國通脹約8%，故此利率就要升至9厘，所以若通脹繼續上升，利率亦會同樣上升。」

麥樸思稱，雖然美息高企，但強美元同時令進口成本較之前便宜，同時美國人儲蓄率高企，消費能力強勁，基於勞動力短缺，預期美國失業率維持低企。他早前指，聯儲局應在每次會議上，加息1至2厘，才能控制通脹。

麥樸思建議「輕倉」中資股

中國方面，麥樸思維持「輕倉」中資股的看法，因當地受疫情、封城及20大會議即將舉行等不明朗因素困擾，預期中國向美國釋出善意的同意，與俄羅斯保持良好關係。新興市場中，他相對看好台灣及印度市場。

對於加密貨幣，麥樸思指，雖然與貨幣供應相比，加密貨幣並非重要關注點，但加密貨幣為全球很多人帶來財富效應，故央行忽視加密貨幣是很危險的，因加密貨幣的成交額高達數以萬億美元，他預期比特幣（bitcoin）將被視為未來市場走向的其中一個領先指標。

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編輯：陳韻妍