【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制　內房物管急彈、碧桂園系升近一成

內地更多城市放寬或出台樓市措施，多個地方政府已發布至少70項房地產寬鬆措施。據REDD引述消息人士指，中國國家主席習近平在8月底閉門會議上表示，支持放寬除北、上、廣、深四個一綫城市外的所有內地城市的購房限制，並鼓勵地方政府根據每個城市的具體情況制定計劃，以扭轉房地產市場的頹勢。

銀河聯昌證券認為，這是主要內房物管股上揚的主要原因，並指若消息屬實，將會是習近平首次表態支持房地產市場。該行提到，基於內房高槓桿及高樓價，習近平並不喜歡房地產市場，故於2016年提出住房不炒，以及在2019年至2021年出台多項調控政策。

銀河聯昌指，習近平改變想法是基於三個原因，一、房地產市場對中國太重要，二、地方政府約40%至50%的收入來自賣地，三、主要就業供應的行業。

傳廣州部分區域新盤降價最多達2成

另有外電引述消息人士指，一綫城市廣州部分區域新盤大幅降價，最高可達20%。日前，市場傳出，廣州市已對新項目備案價進行動態調整，一房一價由原來按樓均價正負6%調整可上浮10%，下浮20%，但相關措施目前只在黃埔區執行。

日前南京、蘇州和無錫等二線城市將第二套住房的首付比例降低多達20個百分點。

《證券日報》早前指，今年內超過120個城市或地區多維度調整住房公積金貸款政策，還有至少24個城市允許子女購房可提取父母住房公積金賬戶餘額，且父母可作為共同還款人參與還款。

銀河聯昌認為，鑑於目前房地產市場仍然疲軟，估計中央或地方政府在短期內可能會採取更多積極措施來重振當前形勢，令部分投資者更願意承擔風險，非國資背景開發商可能會受益更多。

內房物管股周四（15日）造好，富力地產 （02777） 半日升9.9%，報1.66元，碧桂園 （02007） 升9.1%，報2.63元，龍光 （03380） 升8.1%，報0.8元，龍湖升6.7%，報29.5元。至於物管股，合景悠活 （03913） 半日升9.5%，報1.39元，碧桂園服務 （06098） 升6.1%，報16.34元。

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編輯：袁諾曦