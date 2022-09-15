【港元拆息】與樓按相關的1個月HIBOR近2.18厘　續創逾2年半高　港滙約7.846水平、逾2周高

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【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制 內房物管急彈、碧桂園系升近一成
美國聯儲局議息在即，市場料聯邦基金利率至少加75點子。大手加息的預期下，港元拆息（HIBOR）今全線上升。與樓按相關的1個月港元拆息連升5日，報2.17661厘，按日升8.6點子，是2020年2月3日報2.25286厘後新高。以H按息率為「HIBOR+1.3厘」計，續觸普遍銀行2.75厘封頂息。
反映銀行資金成本的3個月港元拆息，報2.90042厘，升7.1點子，是2008年11月3日報3.08143厘後新高。隔夜息報1.56619厘，升11.7點子。
港滙稍離7.85弱方兌換保證，今曾見7.8459，見逾2周高，中午12時03分，報7.8466。
|到期日
|9月15日結算率
|9月14日
|隔夜
|1.56619
|1.44917
|1 星期
|1.61208
|1.51536
|2 星期
|1.75929
|1.60845
|1 個月
|2.17661
|2.09071
|2 個月
|2.57929
|2.49214
|3 個月
|2.90042
|2.82899
|6 個月
|3.50000
|3.46238
|12 個月
|3.98155
|3.86339
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編輯：胡學能