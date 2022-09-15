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【港元拆息】與樓按相關的1個月HIBOR近2.18厘　續創逾2年半高　港滙約7.846水平、逾2周高

Hot Talk 12:11 2022/09/15

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【港元拆息】與樓按相關的1個月HIBOR近2.18厘　續創逾兩年半高　港滙約7.846水平、逾2周高

美國聯儲局議息在即，市場料聯邦基金利率至少加75點子。大手加息的預期下，港元拆息（HIBOR）今全線上升。與樓按相關的1個月港元拆息連升5日，報2.17661厘，按日升8.6點子，是2020年2月3日報2.25286厘後新高。以H按息率為「HIBOR+1.3厘」計，續觸普遍銀行2.75厘封頂息。

反映銀行資金成本的3個月港元拆息，報2.90042厘，升7.1點子，是2008年11月3日報3.08143厘後新高。隔夜息報1.56619厘，升11.7點子。

港滙稍離7.85弱方兌換保證，今曾見7.8459，見逾2周高，中午12時03分，報7.8466。

到期日 9月15日結算率 9月14日
隔夜 1.56619 1.44917
1 星期 1.61208 1.51536
2 星期 1.75929 1.60845
1 個月 2.17661 2.09071
2 個月 2.57929 2.49214
3 個月 2.90042 2.82899
6 個月 3.50000 3.46238
12 個月 3.98155 3.86339

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編輯：胡學能

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拆息 港滙 港元 H按 議息 銀行 美國聯儲局

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