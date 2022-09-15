【Google Play】Play Store按設備給評論　為用戶提供更佳建議

▲ Google Play Store 新增按用戶設備顯示評論的功能。（法新社圖片）

Google 早前宣布會在Play Store評論中偵測用戶所用的設備，現在該功能正式推出，讓用戶無論使用的設備類型顯示評論，無論是手機、平板電腦/可折疊設備、Chromebook、Android Auto ，或可穿戴設備等都能找到最合用的建議。

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這個Play Store的改變在2021年8月已經宣布，而外媒記者就發現，功能最近終於推出，在Play Store亦有顯示用戶看到的評論是按設備提供。本報記者亦嘗試點進兩部不同裝置時，不同設備確可看到完全不同的用戶評論。

▲ Play Store內表示已驗證用戶並按設備提供評論。

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Android裝置的生產商眾多，加上Chromebook及可折折疊設備增加，同一個App在不同設備上有不同表現亦很常見，對開發者及用戶而言，這亦是一個理想的參考。用戶亦可留意，若要看不同用戶的評論，仍然可以點進選項中作更改。

▲ 用戶亦能自行選擇是否按設備看評論。

責任編輯：彭振濠

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