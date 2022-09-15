哈里梅根仔女獲封王子公主 但仍不滿意一件事

英女王伊利沙伯二世駕崩後，長子查理斯登基成為英王查理斯三世。根據王位繼承順序，哈里王子一對仔女將自動成為王子公主。不過，有指哈里與梅根對兩名仔女沒有獲授殿下（HRH）頭銜感到憤怒，認為王室做法不公。

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外媒報道指，查理斯三世雖然同意授予3歲的孫仔阿奇（Archie）與1歲孫女莉莉貝特（Lilibet）王子及公主頭銜，但拒絕授予他們殿下（HRH）頭銜。

哈里夫婦已退出王室職務，不再使用殿下頭銜，他們一對仔女也並非在職王室成員，無法擁有殿下身份。

據悉，最近幾日哈里夫婦一直與查理斯三世討論此問題，但英王堅持做法，使哈里與梅根感到相當憤怒。哈里與梅根憂慮仔女的安全問題，認為作為王子與公主，他們亦有權享有一定程度王室保障。

消息人士透露，哈里指安德魯王子（Prince Andrew）女兒比特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮公主（Princess Eugenie）同樣不是在職王室成員，但仍擁有殿下身份及享有王室保障，認為英王做法不公。

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根據英女王祖父、前國王喬治五世（King George V）1917年訂立的規則，君主的子女及孫子女自動獲得王室頭銜。但喬治五世同時頒布規則，限制擁有殿下頭銜的王室成員數量，只有君主的子女、王位繼承人的孩子，威爾斯親王（Prince of Wales）長子的長子，可享有殿下等榮譽頭銜。

由於阿奇只是第七順位繼承人，並非未來國王長子，因此他只會擁有王子身份。

梅根早前曾聲稱，基於種族原因，阿奇無法獲授殿下頭銜。但她受訪時亦強調，自己對任何王室頭銜沒有絲毫依戀。

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責任編輯：郭麗明