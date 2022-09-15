▲ 【AI股】商湯回應大幅度裁員傳聞 稱員工總數略有增長、業務正常發展

商湯 （00020） 回應大幅度裁員傳聞時指，今年截至目前，公司員工總數略有增長，目前商湯整體業務正常發展，會根據市場環境及自身狀況調整組織和人才結構。商湯現跌0.9，報2.11元。

早前有內媒報導，商湯在此輪調整前總人數接近6000人，其中智慧城市事業群總人數超過2000人，目前已約有500人離職，即佔近四分之一。

商湯回應指，今年截至目前，公司員工總數略有增長，作為一家快速發展的科技創新企業，商湯會根據市場環境及自身狀況調整組織和人才結構，以更好滿足業務發展。目前商湯整體業務正常發展，商湯的人才戰略未發生變化，社會招聘及今年的校招正常進行中。

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編輯：姚卓然