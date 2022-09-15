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【解碼｜澳門賭牌】大摩：雲頂集團勝算較低　惟對現有博企為負面驚喜

股市 11:37 2022/09/15

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【解碼｜澳門賭牌】大摩：雲頂集團勝算較低　惟對現有博企為負面驚喜

澳門賭牌競投周四已截標，除原有6間博企外，馬來西亞雲頂集團關聯公司的GMM亦有份競投，增添澳門賭牌競投緊張氣氛。摩根士丹利認為，潛在新入場者勝算較低，但對現時賭企為負面驚喜。

摩根士丹利表示，對於新入場的賭企來說，起初的回報會較低，因首4至5年須斥資建設，但卻意味現有6間博企將有一間被踢出局。另外，這同時又增添不確定性，又讓政府在未來兩個月擁有更多議價空間去決定賭牌花落誰家。

不過，該為認為澳門政府選擇現有博企機會較大，因其具良好紀錄去幫助當地人民就業，但雲頂集團過去奪得新加坡和紐約賭牌亦令市場驚喜。然而，雲頂集團卻或因近期的郵輪業務，而面臨流動性緊張問題。

另外，摩根士丹利又認為，澳門賭股需要重啟通關才可有起色。

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編輯：姚卓然

 

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