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【餐飲業寒冬】約8千間食肆上月被追租及接律師信　黃家和憂慮爆發結業潮

商業 11:35 2022/09/15

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香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，政府推出為期3個月的暫緩追租安排到7月底結束，不少食肆被業主追收累積租金，面對很大壓力，他擔心會陸續出現結業潮。（資料圖片）

連鎖餅店Crostini於近日全線結業，創辦人提到自政府暫緩追租安排7月底結束後，公司現金流出現問題，反映商戶面對的壓力。有餐飲業代表提到，業界面對同樣難題，約8千間食肆於暫緩追租計劃結束後，被追租及接律師信。

【翻新商場】華懋集團斥5億翻新沙田好運中心　引入大型超市、超過30間食肆（多圖）

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，政府推出為期3個月的暫緩追租安排到7月底結束，不少食肆被業主追收累積租金，面對很大壓力，他擔心會陸續出現結業潮。

大型商場經營者壓力更大

黃家和表示，7月底時已留意到暫緩追租安排的後遺症，8月時見到有業主追收過去3個月的租金，但疫情未受控，食肆仍受制於社交距離措施生意差，尤其在大型商場的經營者壓力更大，因商場會依法律做事，包括收回店舖。

黃家和：香港似孤島

據他了解，8月期間，有5至6成食肆、即約有8000間，面對追租及收律師信。黃家和稱，目前疫情仍然嚴峻又未可通關，香港似孤島，只能靠自己內循環消費，即使再延期交租3個月，作用也不大。

建議向業主作稅務寬減

立法會議員陳紹雄則表示，目前經濟不似短期會改善，通關未有安排，累積要交租的商戶壓力會越來越大，因此雙方要積極協商，例如可否分期收租。政府亦可鼓勵業主減租、延長交租時限，或考慮就減租免租數額，向業主作稅務寬減等，鼓勵業主及商戶共度時艱。

另外，他亦建議政府為依賴收租維生的業主，提高個人免息特惠貸款計劃10萬元上限，以及延長計劃時間。

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責任編輯：李智美

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