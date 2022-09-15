【英女王逝世】開放瞻仰靈柩 民眾冒雨通宵排逾50個鐘

英女王靈柩周二（13日）已運抵倫敦，民眾於當地時間周三（14日）起可瞻仰靈柩。有民眾通宵排隊，民眾互相分享食物及聊天，氣氛十分和諧。當局周三上午發放手帶識別可進場人士，最終僅得2,000人保證可入場。下午3時開放進場時，不少民眾已等候超過50小時。

英公布瞻仰英女王靈柩路線 排隊恐長達30個鐘 【下一頁】

英女王靈柩周三下午才移送國會大樓的西敏廳（Westminster Hall），但周二晚已有近50名民眾開始排隊等候入場。到周三早上6時半，排隊人數已增至逾600人，下午3時更有逾4,000人輪候。

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英媒《每日郵報》報道，通宵排隊人士大多衣服潮濕兼疲累，有民眾接受採訪指期間甚至不敢喝水。但現場有很多民眾就互相分享食物熱茶及聊天，氣氛和諧。

英國當局在上午11時發放手帶，識別可以進場瞻仰靈柩人士，最終僅得約頭2,000人確保能夠進場。

英女王靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接 【下一頁】

有85歲的婦人冒雨通宵排隊後，回家更換衣服再回到現場，並透露上次排隊瞻仰靈柩已是前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）逝世之時。亦有民眾刻意從美國趕至，帶備薯片及酒排隊。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）等名人亦親身抵達現場，和排隊人士交流。

英國當局最終於下午約3時，開放西敏廳准許公眾進場，當時不少人已排隊等候超過50小時。隊伍愈近西敏廳氣氛愈平靜，英女王靈柩被放在平台上，上面蓋著王室旗幟。部分民眾向靈柩鞠躬，亦有人行禮，約一分鐘後步出大廳，不少人皆眼泛淚光。

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責任編輯：李俊儀