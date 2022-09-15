  • 34°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 12:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王逝世】開放瞻仰靈柩 民眾冒雨通宵排逾50個鐘

環球社會熱點 12:18 2022/09/15

分享：

分享：

英女王靈柩周二（13日）已運抵倫敦，民眾於當地時間周三（14日）起可瞻仰靈柩。有民眾通宵排隊，民眾互相分享食物及聊天，氣氛十分和諧。當局周三上午發放手帶識別可進場人士，最終僅得2,000人保證可入場。下午3時開放進場時，不少民眾已等候超過50小時。

英公布瞻仰英女王靈柩路線 排隊恐長達30個鐘 【下一頁】

英女王靈柩周三下午才移送國會大樓的西敏廳（Westminster Hall），但周二晚已有近50名民眾開始排隊等候入場。到周三早上6時半，排隊人數已增至逾600人，下午3時更有逾4,000人輪候。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

英媒《每日郵報》報道，通宵排隊人士大多衣服潮濕兼疲累，有民眾接受採訪指期間甚至不敢喝水。但現場有很多民眾就互相分享食物熱茶及聊天，氣氛和諧。

英國當局在上午11時發放手帶，識別可以進場瞻仰靈柩人士，最終僅得約頭2,000人確保能夠進場。

英女王靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接 【下一頁】

有85歲的婦人冒雨通宵排隊後，回家更換衣服再回到現場，並透露上次排隊瞻仰靈柩已是前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）逝世之時。亦有民眾刻意從美國趕至，帶備薯片及酒排隊。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）等名人亦親身抵達現場，和排隊人士交流。

英國當局最終於下午約3時，開放西敏廳准許公眾進場，當時不少人已排隊等候超過50小時。隊伍愈近西敏廳氣氛愈平靜，英女王靈柩被放在平台上，上面蓋著王室旗幟。部分民眾向靈柩鞠躬，亦有人行禮，約一分鐘後步出大廳，不少人皆眼泛淚光。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英女王逝世】英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘
2022/09/14
【英女王逝世】英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
2022/09/14
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
【英女王逝世】靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接
2022/09/14
【英女王逝世】靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接
【英女王逝世】訪澳洲留親筆信講咩？2085年先揭密
2022/09/13
【英女王逝世】訪澳洲留親筆信講咩？2085年先揭密
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬
2022/09/13
【英女王逝世】哈里與安德魯料無得著軍裝出席國葬

你可能感興趣

【英女王逝世】英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘
18:29 2022/09/14
【英女王逝世】英公布瞻仰靈柩路線 排隊恐長達30個鐘
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
15:30 2022/09/14
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
【英女王逝世】靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接
12:26 2022/09/14
【英女王逝世】靈柩運抵白金漢宮 上萬民眾冒雨迎接
名人隕歿 皇室 英女皇 倫敦 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月15日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
新型冠狀肺炎全球疫情（09月15日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月15日 時間12:00）
英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾
英王查理斯三世因一支筆又發脾氣 王后卡米拉冷靜執手尾
網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應
網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應
【英女王逝世】傳西班牙禁前國王出席國葬 因一原因被嫌棄
【英女王逝世】傳西班牙禁前國王出席國葬 因一原因被嫌棄
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
【英女王逝世】查理斯三世裁員 即炒王儲時期舊臣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款