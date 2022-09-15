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【新冠後遺症】滙豐保險：自疫情爆發以來成功處理醫療索賠逾24億元　籲確診者不要忽視新冠後遺症風險

Hot Talk 11:29 2022/09/15

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【新冠後遺症】滙豐保險：自疫情爆發以來成功處理醫療索賠逾24億元　籲確診者不要忽視新冠後遺症風險

滙豐保險聯合香港路德會社會服務處於8月初在中環街市設置免費全自動視網膜圖像分析 （ARIA Test）驗測，透過拍攝視網膜圖像紀錄眼部微血管特徵，評估「新冠後遺症」風險。統計結果發現，全部500名參與者當中，7%參與者被評定為小血管疾病高風險，當中95%人士為50歲以上；另有35%參與者被評定為小血管疾病中風險。

全自動視網膜圖像分析技術由中大研發

滙豐保險香港產品業務主管張家俊表示，隨確診人數再次上升令人關注，新冠後遺症帶來的影響也不容忽視，滙豐保險自2020年2月開始，成功處理的醫療索賠已經超過24億元，希望透過安排這次免費驗測，提醒香港市民保持適時檢查的習慣，若發現不幸患病便可及早治療。是次驗測共錄得近500人參與，當中約八成參與者為50歲以上。

是次採用的全自動視網膜圖像分析技術由香港中文大學公共衛生學院徐仲鍈教授及其團隊研發，透過拍攝視網膜圖像對腦部進行分析，評估在出現任何症狀之前大腦中出現嚴重白質病變的風險，無論在靈敏度和特異性都達到90%以上。 

世界衛生組織指出，感染新型冠狀病毒病後，大部分患者均可完全康復，但其中部分人士有機會出現中至長期「新冠後遺症」徵狀，包括10至20%康復者涉及記憶力、專注能力等問題。

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編輯：陳韻妍

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