【券商點睇】高附加值產品推升汽玻量價 福耀玻璃優勢獨特

國元國際報告指，福耀玻璃（03606）專注汽車玻璃業務，90%的汽玻業務收入佔比在主要玻璃廠商中獨一無二，汽車玻璃領域的研發費用率與研發支出絕對金額顯著高於競爭對手。公司專注汽玻業務擴張，平均每兩至三年新建或擴產一處廠區，產能與產銷量穩健上升。通過持續推廣高附加值產品，公司有效推動產品結構升級，2019至2021年高附加值產品佔比分別提升1.72、2.64和3.31個百分點，平均售價為每平方米173.77元（人民幣，下同）、173.84和180.49元，驅動業務量價齊升。

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上半年原材料與海上運輸成本相比2021年下半年有所緩和，加上公司期間費用管控有力，生產成本端壓力有所舒緩。公司美元結算業務較多，隨着美元幣值轉強，福耀玻璃的滙兌損失迎來拐點。

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該行認為，公司明確並堅守汽車玻璃為核心業務方向，嚴格落實區域和產品布局，獨到的戰略眼光、強大的戰略定力與高效的管理運作系統為公司指明方向並驅動公司在經營上不斷進步，從而在汽車玻璃領域形成明顯的競爭優勢，預測公司2022至2024年收入增速分別為18%、15%和10%，純利增速37%、25%及14%。該行予目標價53.79港元，評級為「買入」。

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撰文：林衛