【內銀減息】有利緩解息差收窄壓力？ 六大國有銀行減存款息

據內地消息，六大國有銀行包括工商銀行（01398）、農業銀行（01288）、中國銀行（03988）、建設銀行（00939）、交通銀行（03328）和郵儲銀行（01658）將於周四（15日）起調整個人存款利率，包括活期存款和定期存款在內的多個品種利率有不同幅度的微調。

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其中，三年期定期存款和大額存單利率下調15個基點，一年期和五年期定期存款利率下調10個基點，活期存款利率下調0.5個基點。目前，六大銀行掛牌的活期、一年期定期、三年期定期和五年期定期的存款利率分別為0.25%、1.65%、2.6%及2.65%。不少分析認為，隨着貸款市場報價利率（LPR）的下調，銀行存款利率也有可能隨之下調。

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有專家表示，存款利率下調將利好內銀板塊，釋放了息差不會繼續大幅單邊壓縮的信號，有利於穩定銀行盈利能力。中期業績也顯示，內銀淨息差整體處於下行通道，隨着商業銀行資產端收益率不斷下降，負債端利率走低也是必然趨勢，存款利率下調有利於緩解息差收窄壓力。

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撰文：林衛