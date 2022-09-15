  • 34°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 12:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩：五大原因料物管股盈利能力下滑　調低多隻物管股目標價、最狠削價80%（附個股目標價）

股市 11:20 2022/09/15

分享：

分享：

【大行報告】大摩：五大原因料物管股盈利能力下滑　調低多隻物管股目標價、最狠削價80%（附個股目標價）

內房市場未有起色，物管行業持續呆滯，摩根士丹利指，國營物管股上半年繼續錄得25%至30%的穩定增長，但私營物管股業績則相對疲弱，平均只有4%，相信私營物管股正處於變革期，未來會減低對開發商的倚賴，經營模式將轉型至更獨立，盈利能力亦會重估，故此該行調低一眾物管股目標價，重申偏好防守性較高的國營物管股。

內房未來10年如何回復供求平衡？　分析料房地產投資恐要縮25%【下一頁】

大摩指，上半年物管股業務並非完全反映內房市場下滑，盈利重置亦未完成，基於內房市場前景仍未明朗，私營物管股在轉型期中盈利將會下降，主要有5大原因：（1）房地產銷售放緩，合同建築面積增長因而放慢，將導致2023年起在管建築面積長放慢；（2）併購活動因現金流惡化而受限；（3）業務在內房銷售疲軟及建築活動緩慢而下跌；（4）開發商高利率項目減少，令物管股利率率持續受壓；（5）開發商延遲付款引發潛在減值損失。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

大摩：物管股2023年平均預測市盈率約11倍

大摩將物管股2022至2024年盈利預測調低17%至23%，目標價亦相應調整，以反映2023年平均預測市盈率約11倍，2021至2024年複合年均增長率放慢9個百分點至16%，及開發商流動性問題仍未解決，而且未有強大的政策訊號支持內房市場復甦。

摩通：更多內房配股集資　各列7間高危房企及物管【下一頁】

其中，碧桂園服務 （06098） 目標價狠削64%至18.58元，金科服務 （09666） 更大削80%至8.51元。

現時物管股估值約處2023年預測市盈率7.9倍，由於盈利能力下降，物管股的股價短期或會受壓，同時內房市場低迷帶來的連鎖效應亦值得關注，但長遠仍看好物管股前景，其業務具防守性，只要內房市場回穩，物管股便會回復快速增長。

更多【即市財經分析】文章

更多【內房危機】消息    

相關文章：【業績｜物管股】華潤萬象生活：未來利潤提升靠增值服務　半年多賺27%　派中期息0.127元人幣（第二版）

相關文章：【業績｜物管股】豐盛生活服務全年少賺14%至5億元　末期息派45港仙、股息率12.8厘

【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股

編輯：陳韻妍

港股 金科服務（09666） 碧桂園服務（06098） 投資推介 個股分析 內地物業 目標價 市盈率 大行報告 物業管理股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌7點　騰訊ADR守300關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌7點　騰訊ADR守300關（不斷更新）
【美國加息】Cathie Wood：加息遏通脹是錯誤、更擔心通縮問題　馬斯克回覆：應減息0.25厘
【美國加息】Cathie Wood：加息遏通脹是錯誤、更擔心通縮問題　馬斯克回覆：應減息0.25厘
【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）
【Crostini結業】連鎖餅店Crostini全線結業　Crostini創辦人黃光輝：曾向朋友借8000萬救亡、餅卡及員工薪金交清盤官處理（第二版）
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、第7家公司入標　四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標
【美股收市】納指彈0.7%　道指微升　Tesla抽高3.6%
【美股收市】納指彈0.7%　道指微升　Tesla抽高3.6%
【LUNA】南韓向Terra創辦人Do Kwon發出逮捕令　「重生版」LUNA再度重挫
【LUNA】南韓向Terra創辦人Do Kwon發出逮捕令　「重生版」LUNA再度重挫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款