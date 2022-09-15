▲ 【大行報告】大摩：五大原因料物管股盈利能力下滑 調低多隻物管股目標價、最狠削價80%（附個股目標價）

內房市場未有起色，物管行業持續呆滯，摩根士丹利指，國營物管股上半年繼續錄得25%至30%的穩定增長，但私營物管股業績則相對疲弱，平均只有4%，相信私營物管股正處於變革期，未來會減低對開發商的倚賴，經營模式將轉型至更獨立，盈利能力亦會重估，故此該行調低一眾物管股目標價，重申偏好防守性較高的國營物管股。

大摩指，上半年物管股業務並非完全反映內房市場下滑，盈利重置亦未完成，基於內房市場前景仍未明朗，私營物管股在轉型期中盈利將會下降，主要有5大原因：（1）房地產銷售放緩，合同建築面積增長因而放慢，將導致2023年起在管建築面積長放慢；（2）併購活動因現金流惡化而受限；（3）業務在內房銷售疲軟及建築活動緩慢而下跌；（4）開發商高利率項目減少，令物管股利率率持續受壓；（5）開發商延遲付款引發潛在減值損失。

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大摩：物管股2023年平均預測市盈率約11倍

大摩將物管股2022至2024年盈利預測調低17%至23%，目標價亦相應調整，以反映2023年平均預測市盈率約11倍，2021至2024年複合年均增長率放慢9個百分點至16%，及開發商流動性問題仍未解決，而且未有強大的政策訊號支持內房市場復甦。

其中，碧桂園服務 （06098） 目標價狠削64%至18.58元，金科服務 （09666） 更大削80%至8.51元。

現時物管股估值約處2023年預測市盈率7.9倍，由於盈利能力下降，物管股的股價短期或會受壓，同時內房市場低迷帶來的連鎖效應亦值得關注，但長遠仍看好物管股前景，其業務具防守性，只要內房市場回穩，物管股便會回復快速增長。

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編輯：陳韻妍