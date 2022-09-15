  • 33°C
香港時間 : 2022915日 (週四) 11:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機械人】HP 工地機械人　加速建築規劃流程

科技 11:06 2022/09/15

分享：

分享：

SitePrint的機械人可按編程自動在工地上規劃布局。（HP網站影片截圖）

建築業數碼轉型，透過科技改善傳統工作模式，HP就宣布推出工地機械人，令建築場地規劃效率提升，亦騰出工地規劃專家時間去專注其他工作。

據HP指出，建築業市價值達11.4萬億美元，佔全球國民生產總值13%，年複合增長率為3.5%。不過行業仍面對生產力和人力資源方面的挑戰。該公司根據麥肯錫數據指，過去20年，製造業的勞動生產率平均每年增長 3.6%，而同期建築業僅增長 1%，可見行業要積一極提升效率。

【環保材料】哈佛研抗菌植物塗層 料取代塑料包裝

HP在計劃本月(9月）正式向北美市場付運名為HP SitePrint的機械人解決方案，該輪如小型車般的設備，可精確地打印複雜的建築工地佈局，比起傳統上該公司工作由人手負責，HP表示生產力可提高10倍。

【數碼化】日本政府加速營運效率 將停用磁碟及光碟作傳輸數據媒介

跨國建築公司Skanska就引入了 SitePrint的機械人，該公司新興技術總監Albert Zulps表示，目前在美國的兩個項目中使用了SitePrint，他指出，工地布局規劃專家人才短缺，而該工種甚具價值，以往要將大部分時間花於手動作業上，HP SitePrint讓他們工地佈局流程更快，減少花在該工作上的日程，讓人員專注於質量控制等關鍵工作。

記者：彭振濠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【三星機械人】三星可穿戴式骨骼機械人　推遲到年底上市
2022/09/08
【三星機械人】三星可穿戴式骨骼機械人　推遲到年底上市
【人工智能】Google研多用途AI機械人　冀可對談及理解指令
2022/08/17
【人工智能】Google研多用途AI機械人　冀可對談及理解指令
【人工智能】Meta研發最新聊天機械人　可從語言資料中學習應對
2022/08/15
【人工智能】Meta研發最新聊天機械人　可從語言資料中學習應對
【小米機械人】小米「One More Thing」　人型仿生機械人CyberOne亮相　
2022/08/12
【小米機械人】小米「One More Thing」　人型仿生機械人CyberOne亮相　

你可能感興趣

【三星機械人】三星可穿戴式骨骼機械人　推遲到年底上市
15:30 2022/09/08
【三星機械人】三星可穿戴式骨骼機械人　推遲到年底上市
【人工智能】Google研多用途AI機械人　冀可對談及理解指令
16:17 2022/08/17
【人工智能】Google研多用途AI機械人　冀可對談及理解指令
【人工智能】Meta研發最新聊天機械人　可從語言資料中學習應對
19:10 2022/08/15
【人工智能】Meta研發最新聊天機械人　可從語言資料中學習應對
科技產品 數碼轉型 北美市場 美國 機械人 HP

上一篇文章

【iPhone 14 Pro】暗紫色真身係點？　iPhone 14 Pro系列開箱片曝光

下一篇文章

【iPhone 14 Pro】小米主題開發者模仿新iPhone「動態島」功能　Twitter現示範影片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone 14 Pro】小米主題開發者模仿新iPhone「動態島」功能　Twitter現示範影片
【iPhone 14 Pro】小米主題開發者模仿新iPhone「動態島」功能　Twitter現示範影片
【iOS 16】蘋果新技術減碳足跡　iPhone將增設「清潔能源充電」功能
【iOS 16】蘋果新技術減碳足跡　iPhone將增設「清潔能源充電」功能
【三星新機】Galaxy A23 5G本周五登港　售2,498元
【三星新機】Galaxy A23 5G本周五登港　售2,498元
【金融科技】SWIFT夥7家證券商　試用Symbiont區塊鏈平台
【金融科技】SWIFT夥7家證券商　試用Symbiont區塊鏈平台
【App加價】蘋果App Store價格升40%　與新私隱政策有關？
【App加價】蘋果App Store價格升40%　與新私隱政策有關？
【裁員潮】Patreon裁員80人兼關閉辦公室　縮減4大部門規模
【裁員潮】Patreon裁員80人兼關閉辦公室　縮減4大部門規模
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款