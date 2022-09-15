【機械人】HP 工地機械人　加速建築規劃流程

▲ SitePrint的機械人可按編程自動在工地上規劃布局。（HP網站影片截圖）

建築業數碼轉型，透過科技改善傳統工作模式，HP就宣布推出工地機械人，令建築場地規劃效率提升，亦騰出工地規劃專家時間去專注其他工作。

據HP指出，建築業市價值達11.4萬億美元，佔全球國民生產總值13%，年複合增長率為3.5%。不過行業仍面對生產力和人力資源方面的挑戰。該公司根據麥肯錫數據指，過去20年，製造業的勞動生產率平均每年增長 3.6%，而同期建築業僅增長 1%，可見行業要積一極提升效率。

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HP在計劃本月(9月）正式向北美市場付運名為HP SitePrint的機械人解決方案，該輪如小型車般的設備，可精確地打印複雜的建築工地佈局，比起傳統上該公司工作由人手負責，HP表示生產力可提高10倍。

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跨國建築公司Skanska就引入了 SitePrint的機械人，該公司新興技術總監Albert Zulps表示，目前在美國的兩個項目中使用了SitePrint，他指出，工地布局規劃專家人才短缺，而該工種甚具價值，以往要將大部分時間花於手動作業上，HP SitePrint讓他們工地佈局流程更快，減少花在該工作上的日程，讓人員專注於質量控制等關鍵工作。

記者：彭振濠

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