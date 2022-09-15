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【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪哈爾科夫 誓言收復克里米亞

環球政治 10:56 2022/09/15

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烏克蘭軍近日大規模反攻收復失地，烏克蘭總統澤連斯基周三（14日）前往哈爾科夫最大城市視察，讚揚烏軍重奪這座城市並為陣亡士兵默哀。澤連斯基更誓言，烏軍將會收復克里米亞。

格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰 【下一頁】

烏軍上周展開反攻，奪回哈爾科夫（Kharkiv）最大城市伊久姆（Izium）等陣地。俄軍已撤出當地，但帶有俄軍Z字標記的坦克殘骸遺落在破敗的街道上，市中心數十座住宅大樓慘遭炸毀，俄軍將當地一座教堂改建為臨時醫院，撤退前更炸毀該市的橋樑。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三到訪伊久姆，稱他對城市受破壞程度不感到驚訝。他為在戰役中陣亡的烏兵默哀一分鐘，指當地建築物被毀及人命傷亡情況，使他回想起基輔近郊的布查鎮（Bucha）數百平民被處決的慘象。

烏克蘭國旗在政府大樓前再次升起，澤連斯基感謝有份參與解放伊久姆的士兵。他表示烏克蘭國旗除了在伊久姆再次飄揚，在烏克蘭每個城市及村莊也會如此，強調烏克蘭人只會朝著勝利方向前進。

澤連斯基稱 烏軍收復8000平方公里領土 【下一頁】

澤連斯基更特別提到2014年遭俄軍吞併的克里米亞。他強調克里米亞民眾是烏克蘭人民，形容當地遭俄羅斯侵佔超過8年是場可怕悲劇。

他承諾烏軍終有一日會重返克里米亞，因為那裏有烏克蘭的領土和人民。

英國《衛報》指，烏軍已收復哈爾科夫地區近4,000平方公里的領土，包括300個定居點，當中部分更直接位於和俄羅斯接壤的地區。

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責任編輯：鄭錦玲

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