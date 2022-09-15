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【金融峰會】約廿間大行高層據報將出席香港11月國際金融投資峰會　包括摩根士丹利及花旗

Hot Talk 10:17 2022/09/15

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【金融峰會】約廿間大行高層據報將出席香港11月國際金融投資峰會

金管局將於11月舉行一連兩日的「國際金融領袖投資峰會」。據《彭博》報道，有大約20間大型金融機構高層已承諾11月飛往香港參加該峰會，不過，亦不少華爾街大行高層仍在決定是否出席，並視乎本港會否取消入境旅客3日酒店隔離規定而定奪。

《彭博》引述消息人士指，有大約20間大型金融機構高層已承諾11月飛往香港參加國際金融投資峰會。除了滙豐 （00005） 行政總裁祁耀年（Noel Quinn）和渣打集團 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）一早表示出席外，摩根士丹利行政總裁James Gorman及花旗行政總裁Jane Fraser準備前往香港，而貝萊德行政總裁Larry Fink、高盛 、瑞銀及摩通的高層亦被獲邀出席。

然而，花旗、摩根士丹利 、瑞銀及摩通拒絕評論；貝萊德則沒有回應。

消息人士指，銀行高層首半日將先與香港金管局官員進行閉門會議，並在第二日早上參加一個由小組討論及演講組成的投資峰會。議程將保持簡短，以允許海外高層拜會香港客戶及員工。

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編輯：姚卓然

 

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