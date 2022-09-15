▲ 【美國加息】摩通料聯儲局加息1厘可能性低於三分一 「當接近目的地時，好的司機不會加速」

利率期貨顯示，美國聯儲局下周加息1厘增至26%。摩根大通首席美國經濟師Michael Feroli認為，聯儲局下周加息1厘的可能性低於三分一，「當接近目的地時，好的司機不會加速」。自美國公布超預期的通脹數據後，市場已預期聯儲局下周至少加息0.75厘，不少金融機構更估計聯儲局會加息1厘，包括野村。

Ferloi稱，若聯儲局加息1厘，意味聯邦基金利率有可能要升越5厘才見頂，他對此感到懷疑，而且現在加大貨幣政策的收緊力度，或反過來增加市場對明年減息的押注，這或令聯儲局通過放寬金融流動情來控制價格壓力的工作更困難。

「下周加息1厘，只會變相鼓勵更多人預期明年儲局會展開減息步伐。」

不少投資者開始預測，當美國經濟明年步入衰退時，聯儲局會介入，故當局於明年稍後時間將開始減息。

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編輯：陳韻妍