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【美國加息】摩通料聯儲局加息1厘可能性低於三分一　「當接近目的地時，好的司機不會加速」

宏觀解讀 09:14 2022/09/15

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【美國加息】摩通料聯儲局加息1厘可能性低於三分一　「當接近目的地時，好的司機不會加速」

利率期貨顯示，美國聯儲局下周加息1厘增至26%。摩根大通首席美國經濟師Michael Feroli認為，聯儲局下周加息1厘的可能性低於三分一，「當接近目的地時，好的司機不會加速」。自美國公布超預期的通脹數據後，市場已預期聯儲局下周至少加息0.75厘，不少金融機構更估計聯儲局會加息1厘，包括野村。

達利奧：若美國加息至4.5厘　美股將下跌兩成【下一頁】

Ferloi稱，若聯儲局加息1厘，意味聯邦基金利率有可能要升越5厘才見頂，他對此感到懷疑，而且現在加大貨幣政策的收緊力度，或反過來增加市場對明年減息的押注，這或令聯儲局通過放寬金融流動情來控制價格壓力的工作更困難。

「下周加息1厘，只會變相鼓勵更多人預期明年儲局會展開減息步伐。」

不少投資者開始預測，當美國經濟明年步入衰退時，聯儲局會介入，故當局於明年稍後時間將開始減息。

相關文章：【美國加息】Cathie Wood：加息遏通脹是錯誤、更擔心通縮問題　馬斯克回覆：應減息0.25厘

相關文章：【解碼｜美國加息】美國8月CPI高達8.3%、大行料美息明年初見4.5厘　核心CPI於2024年底前難回到2%

【ET財智Talk】美股9月見底後大升？利達黃耀宗推介3隻值博潛力股

編輯：陳韻妍

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