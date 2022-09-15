【港股市況】復星系反彈　太陽城復牌升逾3成　恒指低開13點（不斷更新）

美股回穩，港股續軟。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 軟，跌0.2%及0.1%，復星系反彈，復星國際 （00656） 升逾1%；復星醫藥 （02196） 升近2%，太陽城集團 （01383） 復牌升逾三成，恒指低開13點，開報18833點，科指跌0.3%，報3939點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：33】內房股造好，中海外 （00688） 升逾4%；潤地 （01109） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升逾7%；雅居樂 （03383） 升近4%。住建部表示「保交樓」各項工作正緊張有序進行，穩妥實施房地產長效機制，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策、一城一策，促進房地產市場平穩健康發展。

【09：32】大市開市後轉升逾百點，恒指升123點，報18970點；科指升0.5%，報3971點。

【09：31】瑞慈醫療 （01526） 升近26%，高見0.68元，成交達5008萬元。

【09：30】藥明生物 （02269） 今早反彈逾6%，開市早段高見54.35元。

【09：29】除太陽城集團 （01383） 復牌造好，凱升 （00102） 亦高開近15%。

【09：26】人行今日進行4000億元人民幣1年期MLF操作，中標利率為2.75%，與此前持平。

【09：23】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 軟，跌0.2%及0.1%，復星系反彈，復星國際 （00656） 升逾1%；復星醫藥 （02196） 升近2%，太陽城集團 （01383） 復牌升逾三成，恒指低開13點，開報18833點，科指跌0.3%，報3939點。

【復星系】復星據報將控告彭博報導嚴重失實、再否認監管部門要求摸底 另昨與北京國資委探討合作（第二版）

【09：13】期指開報18820點，升12點。

【09：04】華廈置業 （00278） 開市前公布暫停買賣。

【08：59】恒指黑期跌約3點，報18841點。道指期貨升20點，報31271點。

【08：41】【周焯華受查】盧衍溢應證監會要求、加價逾20倍提全購太陽城 股份今早復牌

【08：37】【復星系】復星昨與北京國資委探討合作 否認監管部門要求摸底、CFO：近期沽股為改善資產組合（第二版）

【07：57】【復星系】復星醫藥控股股東事先張揚後開始出手減持 復星醫藥︰持續關注其減持計劃進展

【07：51】【新股IPO】Interra Acquisition7801明日上市 79名專業投資者參投

【07：45】【澳門賭牌】摩通料現有6大博企可全數續牌 濠賭股2023及2024年有望反彈

【07：45】【新股IPO】騰訊音樂1698申請於下周三在港第二上市

【07：45】港股ADR收報18816點，跌30點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.61元，較港收市價高0.01元。騰訊 （00700） ADR折合報300.37元，較港收市價高0.77元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.24元，較港收市價高0.14元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹問題仍未解決， 美股反彈動力未算太足夠，道指一度反彈超過170點，其後反覆靠穩，道指收升30點，報31135點；標指升13點，報3946點；納指升86點或0.74%，報11719點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

責任編輯︰梁浩碩