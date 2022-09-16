【恒指夜期+ADR】夜期跌43點　滙豐ADR高港股1.6%（不斷更新）

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臨近美國加息日子，股滙走勢緊張，道指跌173點，納指跌1.4%，夜期跌43點，收報18819點，藍籌股ADR跌勢仍大，騰訊、阿里、友邦及美團ADR均低港股收市價1%。不過，滙豐ADR高港收市價1.6%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.15 +1.6% 美團ADR 172.09 -1.9% 騰訊ADR 296.62 -1.1% 阿里巴巴美股 87.15 -1.1% 友邦ADR 70.82 -1.0%

北水淨流入21.6億元 買藥明

北水錄得21.6億元淨流入，連續三個交易日錄得淨流入。藥明生物 （02269） 有6.8億元淨流入，騰訊控股 （00700） 及中海外 （00688） 分別錄得2.7億元及2.6億元淨流入。北水淨流出方面，協鑫科技 （03800） 及吉利 （00175） 分別錄得2.1億元及1.6億元淨沽盤。

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內房造好 港股全日升83點

美股回穩，港股彈近100點，惟19000點得而復失。復星國際 （00656） 反彈近一成，內房造好，碧桂園 （02007） 升近9%，電力、濠賭股逆市跌，恒指低開13點，開市後轉升，一度升逾百點高見19013點，午後升幅曾收窄至不足5點，恒指全日升83點，收報18930點，成交818.6億元。科指升0.3%，報3963點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 藥明生物 54.15 +6.6 +19 55 阿里巴巴 88.10 +1.2 +16 25 美團 175.40 +0.9 +12 -37 中銀香港 26.00 -1.9 -3 11 比亞迪 217.20 -1.3 -4 169 滙豐 47.40 -0.4 -6 9

分析文章︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌43點，收報18819點

【22：50】恒指夜期跌14點，報18848點

【21：55】恒指夜期升29點，報18891點

【20：50】恒指夜期跌1點，報18861點。

【18：50】恒指夜期跌2點，報18862點。

【16：40】【內房危機】惠譽下調遠洋集團評級至「BB+」 預計全年合同銷售額跌21%

【16：10】復星國際 （00656） 反彈近一成，內房造好，碧桂園 （02007） 升近9%，電力、濠賭股逆市跌，恒指全日升83點，收報18930點，成交818.6億元。科指升0.3%，報3963點。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

【16：00】恒指U盤前升110點，報18957點。

【15：54】【鋰電股】贛鋒鋰業證實向小米、OPPO等客戶加價 惟未透露加幅

【15：42】復星 （00656） 尾市升一成，高見5.03元。

【15：38】港股尾市維持約百點升幅，恒指最新報18952點，升105點；科指升0.3%，報3965點。

【15：25】【新股改革】許正宇：不少科企需大量資金科研惟未符合港上市規則 港交所將盡快諮詢市場意見

【15：24】佐丹奴 （00709） 股價續反彈逾6%，高見1.86元。

【15：22】本港地產股個別發展，恒地 （00012） 跌0.6%，破底低見24.7元；新地 （00016） 跌近0.1%；新世界 （00017） 跌0.8%；信置 （00083） 升0.5%；長實 （01113） 升0.7%。

【15：16】協鑫科技 （03800） 逆市跌逾6%，低見2.54元。

【15：08】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 尾市升逾1%；騰訊 （00700） 升0.3%。

【15：06】大市升幅再擴大至近100點，報18944點，升97點；科指轉升0.2%，報3962點。

【15：03】上證跌1.2%；深證跌2.1%；創業板指跌3.2%。

【14：41】復星國際 （00656） 、藥明生物 （02269） 午後升7%。

【14：34】大市最新升近60點，於18900點關口上落，午後升幅一度收窄至不足5點；科指則轉跌0.1%，報3949點。

【14：18】招行 （03968） 最新升逾5%，高見41.4元。

【14：13】A股午後跌幅擴大，上證最新跌1.7%；深證跌2.6%；創業板指跌3.6%。

【14：10】友邦 （01299） 午後轉跌0.1%；滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 跌0.7%。

【13：43】大市升幅收窄，恒指最新升不足10點，報18851點，升4點。

【13：15】潤電 （00836） 跌幅擴大至逾5%，低見14.92元；中國電力 （02380） 跌近6%；龍源電力 （00916） 跌逾3%。

【13：13】新東方在綫 （01797） 午後跌幅略擴大至逾5%，低見30.15元。

【13：05】兗礦能源 （01171） 逆市跌逾4%；神華 （01088） 跌0.4%；中煤能源 （01898） 跌0.3%。

【13：02】港股午後初段升近百點，恒指升96點，報18943點；科指升0.1%，報3957點。

【12：17】【盈喜｜本地醫療】盈健醫療發盈喜、半日大彈14% 料中期溢利大增1.4倍

【12：13】【內房危機】習近平據報支持放鬆除一綫城市的購房限制 內房物管急彈、碧桂園系升近一成

【12：12】【港元拆息】與樓按相關的1個月HIBOR近2.18厘 續創逾2年半高 港滙約7.846水平、逾2周高

【12：00】恒指半日升87點或0.5%，報18934點，成交451億元。科指升0.2%，報3961點。內房股造好，其中碧桂園 （02007） 升逾9%；濠賭股逆市向下，以永利 （01128） 表現最差，股價半日跌6%。藥明系、復星系反彈，藥明生物 （02269） 、復星國際 （00656） 分別升逾6%。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近1%；騰訊 （00700） 升0.1%。

【11：57】商湯 （00020） 逆市跌逾1%，低見2.1元。

【AI股】商湯回應大幅度裁員傳聞 稱員工總數略有增長、業務正常發展

【11：52】東方海外 （00316） 逆市跌逾3%，低見144.2元。

【11：48】太陽城集團 （01383） 轉跌0.6%，低見0.164元。

【11：37】美團 （03690） 回升近2%，高見177.2元，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.4%。

【11：31】內地股市半日向下，上證跌1%；深證跌1.8%；創業板指跌2.7%。

【11：27】瑞爾集團 （06639） 曾升逾2成，高見10.6元觸發市調機制，最新升近15%，報9.5元，成交1459萬元。

【11：21】【大行報告】大摩：五大原因料物管股盈利能力下滑 調低多隻物管股目標價、最狠削價80%（附個股目標價）

【11：18】恒指最新升約100點，報18947點；科指升0.2%，報3961點。

【11：09】內房造好，消息面上，REDD引述消息人士報道，國家主席習近平支持放寬內地除北、上、廣、深四個一線城市以外城市的購房限制。

【10：59】香港航天科技 （01725） 升逾24%，高見15.36元。

【10：58】藥明生物 （02269） 最新升逾6%；藥明康德 （02359） 升逾7%。

【10：53】體育用品股部分續軟，李寧 （02331） 跌0.9%；安踏 （02020） 跌0.8%；特步 （01368） 升0.6%。

【10：46】吉利 （00175） 最新跌逾3%，低見13.18元。

【10：41】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.5%；騰訊 （00700） 最新無升跌；美團 （03690） 回軟跌0.2%。

【10：37】永利 （01128） 跌幅擴大至逾6%，低見4.82元。另外，銀娛 （00027） 轉跌0.2%；金沙 （01928） 跌逾1%；美高梅 （02282） 跌逾1%；澳博 （00880） 跌逾2%；新濠 （00200） 升近1%。

【10：29】太陽城集團 （01383） 高開逾三成後升幅收窄，最新升幅收窄至逾7%，報0.183元，今早高見0.249元。

【10：26】電力股下跌，中國電力 （02380） 跌4%；潤電 （00836） 跌逾3%；龍源電力 （00916） 跌逾2%；華能國電 （00902） 、華電國際 （01071） 跌逾4%。

【10：24】滙豐 （00005） 逆市跌0.6%；友邦 （01299） 升0.4%；中移動 （0941） 跌0.5%；港交所 （00388） 升0.7%。

【10：18】港股升勢回順，恒指升幅收窄至100點內，報18933點，升86點。

【10：18】【金融峰會】約廿間大行高層據報將出席香港11月國際金融投資峰會 包括摩根士丹利及花旗

【10：16】中海油 （00883） 續回購，股價今早再升逾2%，高見10.42元。中石油 （00857） 升近0.1%；中石化 （00386） 升0.3%。

【大行報告】中海油883連續兩日回購、逆市走高逾2% 摩通：中海油未來3個月料繼續回購H股、股東回報率達13%

【10：09】車股逆市下跌，吉利 （00175） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 跌1%；長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：00】大市最新升約150點，觸19000點水平。

【09：54】內房升幅擴大，中海外 （00688） 、雅居樂 （03383） 升半成；潤地 （01109） 升近5%；碧桂園 （02007） 升逾11%。

【09：51】濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 升1%；金沙 （01928） 跌0.1%；永利 （01128） 挫4%；美高梅 （02282） 暫無升跌；澳博 （00880） 跌0.7%；新濠 （00200） 升近2%。

澳門娛樂場幸運博彩經營批給的公開競投昨日截標，除現有6大牌主入標，馬來西亞雲頂相關公司也有提交申請。

【09：49】教育股逆市向下，新東方 （09901） 跌5%；新東方在綫 （01797） 跌逾2%。

【09：43】阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.5%；小米 （01810） 升0.2%；京東 （09618） 逆市偏軟跌0.4%。

【09：41】藥明生物 （02269） 升幅擴大至逾8%，高見55.1元，成交達10.4億元。

【09：33】內房股造好，中海外 （00688） 升逾4%；潤地 （01109） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升逾7%；雅居樂 （03383） 升近4%。住建部表示「保交樓」各項工作正緊張有序進行，稱穩妥實施房地產長效機制，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策、一城一策，促進房地產市場平穩健康發展。

【09：32】大市開市後轉升逾百點，恒指升123點，報18970點；科指升0.5%，報3971點。

【09：31】瑞慈醫療 （01526） 升近26%，高見0.68元，成交達5008萬元。

【09：30】藥明生物 （02269） 今早反彈逾6%，開市早段高見54.35元。

【09：29】除太陽城集團 （01383） 復牌造好，凱升 （00102） 亦高開近15%。

【09：26】人行今日進行4000億元人民幣1年期MLF操作，中標利率為2.75%，與此前持平。

【09：23】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 軟，跌0.2%及0.1%，復星系反彈，復星國際 （00656） 升逾1%；復星醫藥 （02196） 升近2%，太陽城集團 （01383） 復牌升逾三成，恒指低開13點，開報18833點，科指跌0.3%，報3939點。

【復星系】復星據報將控告彭博報導嚴重失實、再否認監管部門要求摸底 另昨與北京國資委探討合作（第二版）

【09：13】期指開報18820點，升12點。

【09：04】華廈置業 （00278） 開市前公布暫停買賣。

【08：59】恒指黑期跌約3點，報18841點。道指期貨升20點，報31271點。

【08：41】【周焯華受查】盧衍溢應證監會要求、加價逾20倍提全購太陽城 股份今早復牌

【08：37】【復星系】復星昨與北京國資委探討合作 否認監管部門要求摸底、CFO：近期沽股為改善資產組合（第二版）

【07：57】【復星系】復星醫藥控股股東事先張揚後開始出手減持 復星醫藥︰持續關注其減持計劃進展

【07：51】【新股IPO】Interra Acquisition7801明日上市 79名專業投資者參投

【07：45】【澳門賭牌】摩通料現有6大博企可全數續牌 濠賭股2023及2024年有望反彈

【07：45】【新股IPO】騰訊音樂1698申請於下周三在港第二上市

【07：45】港股ADR收報18816點，跌30點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.61元，較港收市價高0.01元。騰訊 （00700） ADR折合報300.37元，較港收市價高0.77元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.24元，較港收市價高0.14元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國通脹問題仍未解決， 美股反彈動力未算太足夠，道指一度反彈超過170點，其後反覆靠穩，道指收升30點，報31135點；標指升13點，報3946點；納指升86點或0.74%，報11719點。

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責任編輯︰梁浩碩